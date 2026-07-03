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La Organización Ardila Lülle (OAL) dio un nuevo paso para fortalecer su negocio de alimentos al adquirir, a través de Nutrium, la compañía antioqueña Vector Foods, propietaria de las marcas MonteRojo y UAU Snacks, una de las empresas de mayor crecimiento en el segmento de pasabocas premium y saludables en Colombia.

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La integración fue radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el 7 de mayo de 2026 y tramitada como una integración horizontal en el mercado de fabricación, producción, distribución y comercialización de snacks. El proceso concluyó el 9 de junio mediante el mecanismo de notificación.

Con esta operación, Nutrium, que ya maneja las marcas Bary, Pompeya y Hatsu, amplía su portafolio y entra con mayor fuerza a un segmento que ha ganado dinamismo por la creciente demanda de productos diferenciados, de mayor valor agregado y orientados hacia consumidores que buscan opciones premium.

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Vector Foods nació en Medellín en 2015 de la mano de cuatro emprendedores: José Ricardo Betancur, Alejandro Agudelo, Nicolás Eberl y Ricardo Ramírez, quienes entonces apenas superaban los 30 años. La empresa comenzó comercializando salsas picantes, pero encontró su mayor oportunidad al desarrollar una línea propia de nachos y posteriormente las papas MonteRojo, una marca que se abrió espacio gracias a sabores diferenciados y una propuesta enfocada en calidad premium.

Ardila Lülle y su nuevo negocio de alimentos en Colombia

En la última década la compañía se convirtió en una de las historias de crecimiento más llamativas del sector. Según cifras reveladas previamente por la empresa a Forbes Colombia, MonteRojo es hoy la marca de papas más vendida en el canal premium del país y una de las categorías de snacks con mayor crecimiento durante los últimos cinco años.

En 2025 la empresa aceleró su expansión con el lanzamiento de nuevas referencias bajo las marcas MonteRojo y UAU Snacks, incluyendo crispetas con sabores como Cookies & Cream, Brownie Arequipe y Caramelo Salado; mezclas de frutos secos; y una línea de cornitos elaborados con maíz.

La compañía reportó ventas superiores a $31.000 millones en 2024 y proyectaba cerrar 2025 con ingresos cercanos a $50.000 millones, como parte de una estrategia para alcanzar ventas anuales de $100.000 millones y consolidarse como uno de los principales jugadores de snacks premium en Latinoamérica. Las exportaciones ya representaban alrededor del 10% de sus ingresos.

Antes de la adquisición, Vector Foods tenía presencia en 15 países y distribuía sus productos en cadenas como Éxito, Carulla, Olímpica, Cencosud, Farmatodo y Alkosto. De acuerdo con la firma Dunnhumby, MonteRojo era la segunda marca más vendida de la categoría de pasabocas en Carulla y Grupo Éxito, consolidando una posición que ahora pasa a fortalecer el portafolio de la Organización Ardila Lülle en el negocio de alimentos.

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