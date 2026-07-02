Por: VALORA ANALITIK

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El ministro de Hacienda designado por el nuevo gobierno, Miguel Gómez, aseguró que la hoja de ruta económica de su administración incluirá una reforma tributaria que busca simplificar el sistema y atraer inversión extranjera, aunque también lanzó duras críticas al gobierno saliente por intentar radicar un proyecto de última hora.

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Gómez dijo a Portafolio en entrevista que era “el colmo del descaro» que el gobierno de Gustavo Petro hablara de presentar una reforma tributaria de 30 billones de pesos justo antes de terminar su mandato.

Las propuestas de la nueva reforma

Frente a este panorama, el ministro delegado detalló los puntos que incluiría la propuesta de reforma tributaria, entre los cuales destacan la lucha contra la evasión, el alivio a las empresas y estabilidad en las normas.

“Aquí tenemos un problema estructural y, por lo tanto, necesitamos una reforma tributaria sistémica, encaminada a simplificar el sistema tributario colombiano y a hacerlo mucho más eficiente y fácil de controlar”, dijo.

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Gómez describió el actual estatuto tributario como diabólico, argumentando que solo beneficia a los asesores tributarios, mientras es un dolor de cabeza para el ciudadano común. Su meta es simplificarlo para reducir la complejidad. Así, propone que de los 15 tributos que recauda la Dian actualmente queden solo 3: Renta, IVA e IVA externo.

De cualquier manera, el enfoque estaría en «soltar el torniquete» que asfixia al sector productivo mediante una reforma que estimule la inversión, que ha caído a niveles históricos (17 % del PIB). Incluso, planea presentar un proyecto de ley específico para atraer inversión extranjera.

De hecho, criticó que el Estado exija anticipos de impuestos sobre ventas no realizadas, como es el caso de las autorretenciones, lo cual genera un problema estructural en el flujo de caja de las empresas y en el recaudo mismo de la Dian.

“Nuestro Estado es tan voraz, tan supremamente hambriento, que primero le retiene a la gente. Y ahora hemos ido un paso adelante con los anticipos, como si uno supiera cuáles van a ser las ventas. Eso genera una disminución en el recaudo porque cuando finalmente entran los recursos a la DIAN hay una cantidad de gente que no paga porque ya dio el anticipo”, detalló.

Por otro lado, para combatir la incertidumbre jurídica que genera hacer una reforma cada año y medio, el ministro propuso un pacto de estabilidad tributaria. El objetivo es prometer a los empresarios que las normas fiscales no cambiarán durante una década, permitiendo una planeación financiera real.

Finalmente, el ministro señaló que el recaudo en Colombia es muy bajo (17 % del PIB) debido a niveles de evasión que podrían alcanzar el 35 % en el IVA y el 40 % en el impuesto de renta. Por ello, la simplificación del sistema es, para él, la herramienta principal para hacer el control más eficiente.

El mensaje de Gómez es que el país debe dar media vuelta para enderezar la casa y recuperar la confianza de los inversionistas.

Por eso, además de la reforma tributaria, el ministro anunció un congelamiento del gasto público mediante decreto el mismo 7 de agosto, con el fin de que el presupuesto de 2025 crezca por debajo de la inflación en términos reales.

Con estas medidas, el nuevo equipo económico espera reactivar el crecimiento y formalizar la economía, alejándose de las políticas que, según Gómez, han deteriorado el valor de empresas estatales, como Ecopetrol, y han alejado los capitales del país.

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