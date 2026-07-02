El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, compartió en sus redes sociales un video del primer encuentro oficial de empalme entre el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y la administración del presidente Gustavo Petro. Aunque las imágenes muestran un ambiente cordial durante la reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el mensaje que acompañó la publicación reiteró las advertencias del equipo entrante sobre las decisiones que pueda adoptar el Ejecutivo en sus últimas semanas de mandato.

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En el video se observa el saludo entre Restrepo y Ávila, así como varios momentos de la reunión, que se desarrolló como parte del proceso de transición entre ambos gobiernos.

José Manuel Restrepo insistió en evitar cambios de última hora durante el empalme

Junto a las imágenes, el vicepresidente electo aseguró que durante el encuentro trasladó al Gobierno algunas de las inquietudes del equipo de empalme relacionadas con posibles decisiones de última hora en la administración pública.

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“Durante el primer encuentro del empalme anticorrupción le presenté al ministro Ávila las inquietudes alrededor de cambios estructurales de último momento. Gobernar hasta el último día no puede significar comprometer el Estado. Al país le vamos a garantizar un proceso transparente e íntegro”, escribió Restrepo.

El pronunciamiento se conoce después de que el equipo del gobierno entrante expresara públicamente su preocupación por eventuales modificaciones en la estructura del Estado, nombramientos o compromisos presupuestales antes del cambio de mando previsto para el próximo 7 de agosto.

Video mostró un ambiente cordial entre los equipos de transición

Las imágenes difundidas por Restrepo muestran un saludo de mano con el ministro de Hacienda, sonrisas entre ambos funcionarios y una conversación previa al inicio de la reunión de empalme.

Durante el primer encuentro del #EmpalmeAnticorrupción le presenté al Ministro Ávila las inquietudes alrededor de cambios estructurales de último momento. Gobernar hasta el último día no puede significar comprometer el Estado. Al país le vamos a garantizar un proceso… pic.twitter.com/GgTwAsEiSl — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) July 2, 2026

El encuentro hace parte de la agenda de transición acordada entre las administraciones saliente y entrante para intercambiar información sobre el estado de las entidades del Gobierno nacional.

Uno de los detalles que llamó la atención fue la frase con la que finaliza el video: “Empalme anticorrupción”.

Con ese mensaje, el equipo de José Manuel Restrepo reforzó la línea discursiva que ha mantenido desde el inicio del proceso de transición, centrada en la vigilancia de las decisiones que adopte el Gobierno saliente durante las últimas semanas de su mandato y en el compromiso de desarrollar un empalme con criterios de transparencia e integridad.

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