Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó consecuencias devastadoras, especialmente en Cali, donde se ha conocido la historia de Luciana Valentina Marcano. Marcano, una joven modelo y creadora de contenido digital de 24 años, fue hallada sin vida bajo los escombros del edificio Ana Pilar, el cual colapsó durante la emergencia sísmica. El descubrimiento ocurrió en la madrugada del domingo 16 de agosto, cuando los organismos de rescate encontraron el cuerpo de Luciana junto con el de su pareja sentimental, Juan José Salazar Cruz, un abogado de 38 años.

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La tragedia capturó la atención no solo de sus familiares y amigos, sino también de una comunidad digital que durante seis días mantuvo la esperanza de un desenlace diferente. De acuerdo con las versiones recogidas durante las labores de búsqueda, circularon rumores sobre la posibilidad de que hubiese sonidos provenientes del interior de la estructura colapsada. Esto sostuvo la expectativa del posible rescate con vida tanto de Luciana como de Juan José, alimentando la angustia y las plegarias de sus allegados.

Luciana Valentina Marcano se había hecho un nombre en redes sociales, donde compartía contenidos sobre bienestar, viajes, moda y estilo de vida. Pertenecía a F Creators, una agencia que representa modelos y creadores de contenido digital en la ciudad. Tras la confirmación de su fallecimiento, la organización emitió un mensaje público lamentando la pérdida e hizo énfasis en el legado de Luciana, recordándola como una mujer luchadora, auténtica e inspiradora, cuyo carisma la hacía destacar en cada proyecto en el que participaba.

Durante el periodo en el que Luciana permaneció desaparecida, su perfil en las redes sociales se convirtió en un espacio de unión para quienes anhelaban noticias positivas. Seguidores, familiares y amigos compartieron mensajes de esperanza y solidaridad. Con el hallazgo de su cuerpo, estas muestras de apoyo se transformaron en despedidas y palabras de fortaleza para sus seres queridos. Además de su faceta como modelo y generadora de contenidos, Luciana sobresalió en algunos proyectos musicales, entre ellos el videoclip de la canción Ganas, del cantante Daniel Giraldo.

El caso de Luciana se suma al de otras víctimas que dejó el terremoto, marcando profundamente a la comunidad caleña. Mientras avanzan las labores de recuperación tras la emergencia, la historia de esta joven ejemplifica el impacto humano que queda en quienes sobreviven a una tragedia como esta. De acuerdo con los datos disponibles, son los familiares quienes ahora deben aprender a sobrellevar la pérdida en medio del proceso de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Luciana Valentina Marcano y por qué era reconocida en Cali?

Luciana Valentina Marcano era modelo y creadora de contenido digital de 24 años. Era reconocida en Cali por su trabajo en redes sociales, donde publicaba sobre bienestar, viajes, moda y estilo de vida. Además, pertenecía a la agencia F Creators, que lamentó su fallecimiento y destacó su carácter inspirador y auténtico, así como su participación en proyectos de modelaje y contenido digital.

¿Cómo afectó el terremoto del 10 de agosto a las víctimas y sus familias en Cali?

El terremoto del 10 de agosto provocó el colapso de estructuras como el edificio Ana Pilar, donde Luciana Valentina Marcano y su pareja perdieron la vida. Las familias de las víctimas enfrentaron días de angustia durante las labores de rescate y, tras confirmarse el hallazgo sin vida, deben enfrentar el duelo mientras la ciudad trabaja en la recuperación posterior a la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.