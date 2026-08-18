Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que afectó el occidente colombiano el 10 de agosto ha dejado a su paso una devastación significativa, especialmente en Cali, una de las ciudades más impactadas. Los organismos de emergencia, aún una semana después, continúan las labores de remoción de escombros. De acuerdo con El Diario, los equipos de rescate han recuperado cinco cuerpos entre los restos de una de las torres colapsadas del Hospital Universitario del Valle. La complejidad estructural de la edificación obligó a los socorristas a operar suspendidos desde grúas, mientras maquinaria pesada facilitaba la remoción controlada del concreto. Se presume, según reportes preliminares, que las víctimas permanecieron atrapadas al momento del colapso.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la ciudad ya registra más de 130 fallecidos a causa del terremoto, en un balance nacional que supera las 300 víctimas. Además, avanzan las tareas para recuperar al menos 56 cuerpos en distintos puntos urbanos. Con el paso de los días, disminuyen las probabilidades de hallar sobrevivientes bajo los escombros, aunque los equipos especializados mantienen la búsqueda donde persiste el reporte de desaparecidos. A esto se suma un periodo de réplicas, con 332 movimientos secundarios, de los cuales 21 han superado magnitud 3,0 y dos rebasaron magnitud 4,0.

El trabajo de los socorristas ha contado también con apoyo internacional. Según El Diario, equipos provenientes de Estados Unidos, Guayaquil y Yopal se sumaron a los esfuerzos, aunque algunos ya empiezan a retirarse tras varios días de intensas tareas. Ahora, la prioridad se desplaza hacia la remoción de escombros, la evaluación de estructuras y la planeación de la reconstrucción. El alcalde Eder calculó que la recuperación total de Cali podría tardar unos tres años y requerir cerca de 10 billones de pesos, con una fase crítica humanitaria que puede extenderse hasta seis meses. Más de 30 dependencias municipales y la Secretaría de Infraestructura han movilizado recursos para retirar más de 25.000 toneladas de escombros.

Por otro lado, la restauración de servicios públicos ha sido fundamental para la ciudad. El sismo dejó a 350.000 usuarios sin energía y provocó la caída de 44 circuitos eléctricos. Sin embargo, Empresas Municipales de Cali (Emcali) logró restituir el suministro al 99 % de los usuarios en menos de dos días. Para fortalecer la comunicación durante la emergencia, se habilitaron 12 puntos móviles con conexión satelital. No obstante, a pesar de algunos avances, la remoción de escombros, la búsqueda de desaparecidos y la atención a quienes lo perdieron todo serán tareas centrales en las próximas semanas, de acuerdo con las autoridades consultadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto en Cali tras el terremoto del 10 de agosto?

Según confirmó el alcalde Alejandro Eder, la cifra de fallecidos en Cali sobrepasa los 130, en el contexto del terremoto de magnitud 7,4 que afectó la ciudad y otros puntos del occidente colombiano, de acuerdo con información publicada por El Diario.

¿Cuánto tiempo tomará la recuperación de Cali después del terremoto?

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Cali citadas por El Diario, la reconstrucción completa de la ciudad podría demorar alrededor de tres años y requerir recursos que alcanzarían los 10 billones de pesos, debido a la magnitud de los daños y a la extensión de la crisis humanitaria.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.