Por: Noticiero 90 minutos

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América de Cali enfrentó con firmeza la emergencia tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, priorizando la integridad de su plantel y ajustándose a las circunstancias derivadas de dicha situación. De acuerdo con los reportes del club y la información brindada por Camilo Pinilla, jefe del cuerpo médico y de apoyo psicológico, ningún jugador sufrió lesiones de gravedad. No obstante, Edson Tortolero recibe atención especial, reflejando la sensibilidad de la institución ante eventuales afectaciones por episodios de este tipo.

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En cuanto a los efectos materiales, el gerente deportivo Iván Vélez confirmó que la sede Gabriel Ochoa Uribe registró algunas afectaciones, aunque menores, permitiendo que la administración y las operaciones del club continúen. Este accionar es relevante, pues la emergencia en la ciudad exige adaptabilidad para tomar decisiones sobre el futuro inmediato del equipo en el campeonato. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció posibles modificaciones en el calendario, cambios que dependerán de lo discutido en la asamblea extraordinaria del 19 de agosto, dando cuenta de la gravedad del suceso y su impacto en el desarrollo del torneo.

Con relación a la localía, Alexander Camacho, secretario de Deportes de Cali, aseguró que el Estadio Pascual Guerrero no presenta daños graves tras el sismo, aunque se identificaron tres aspectos que requieren pronta reparación: luminarias, red hidráulica y mampostería. Estas intervenciones son necesarias para retornar a la normalidad, aunque el club valora otros factores al decidir dónde jugar. Según Luis Paz, delegado deportivo de América, la principal alternativa es disputar los partidos como local en Bogotá. Dijo en entrevista con Win Sports que la documentación y los trámites para esta opción ya están bastante avanzados, a la espera del respaldo de la Comisión Local de la capital, responsable de cuestiones logísticas ante la posibilidad de múltiples compromisos agendados en ese sitio.

Aunque el Pascual Guerrero sigue funcional, América considera que aún no es el momento adecuado para realizar partidos en Cali, principalmente por las labores de rescate y reconstrucción que aún se desarrollan en varias zonas de la ciudad. Así, la prioridad se concentra en garantizar un entorno seguro, posponiendo la vuelta a la capital del Valle. Por el momento, el proceso más avanzado es el de jugar en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ de Bogotá. No obstante, no está claro si el traslado será por todo el semestre o solo por una parte del campeonato, ni si el equipo realizará toda su preparación en Bogotá o desde Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué América de Cali evalúa jugar en Bogotá tras el sismo del 10 de agosto?

América de Cali contempla jugar sus próximos partidos como local en Bogotá, debido a que, a pesar de que el estadio Pascual Guerrero no sufrió daños graves, la ciudad de Cali sigue en un proceso de rescate y reconstrucción posterior al sismo. El club prioriza la seguridad y operatividad, buscando un entorno más estable para los partidos mientras se restablecen completamente las condiciones en Cali.

¿Qué daños se reportaron en la sede y el estadio de América de Cali después del movimiento telúrico?

Según informaron el club y el secretario de deportes de Cali, en la sede Gabriel Ochoa Uribe se registraron afectaciones menores, mientras que en el estadio Pascual Guerrero se identificaron daños en luminarias, la red hidráulica y la mampostería. Aunque ninguna de estas afectaciones es de gravedad, requieren atención para garantizar la adecuada realización de eventos deportivos en el futuro inmediato.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.