Por: Gol Caracol

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La ciudad de Cali sufrió graves afectaciones tras el reciente terremoto ocurrido el pasado lunes en el país. En medio del impacto que dejó esta tragedia, se han dado a conocer múltiples testimonios que muestran las profundas consecuencias humanas detrás de los hechos. Entre esas historias se destaca la de Edson Tortolero, futbolista venezolano que llegó al América de Cali en condición de préstamo desde el club Carabobo para este semestre.

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De acuerdo con ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Tortolero se ha enfrentado a una situación emocionalmente compleja al experimentar, en el lapso de pocas semanas, dos fuertes movimientos sísmicos: uno en su natal Venezuela el 24 de junio y luego este último en territorio colombiano. Esto ha representado un reto considerable desde el punto de vista psicológico, ya que, como lo indicó Camilo Pinilla, psicólogo del América de Cali, “fue un impacto muy fuerte como jugador, él venía a Cali buscando una nueva oportunidad, y a las pocas semanas, ocurre esto”. Además, Pinilla reveló que el apartamento donde residía Tortolero sufrió daños significativos, obligándolo a buscar una nueva vivienda.

Pinilla explicó que situaciones tan trágicas como esta activan, en cualquier persona, una “alerta y supervivencia” constante. Los deportistas, pese a su exposición mediática, son seres humanos sujetos a las mismas emociones complejas que cualquiera. “En este toque de emociones, las agradables y no tan agradables, por ejemplo, dar gracias que estoy vivo, pero saber que hay gente que la está pasando mal; ese encuentro de emociones bajó mucho el ánimo”, comentó Pinilla a Blu Radio.

Para ayudar a los jugadores a enfrentar el impacto, el departamento de psicología del equipo ha impulsado actividades grupales en las que pueden expresar cómo los ha afectado la situación. Pinilla sostuvo: “la salud física es igual a la mental”, enfatizando la importancia de cuidar ambos aspectos. El grupo de futbolistas se mantuvo en comunicación mientras descansaban el día del temblor, asegurándose de que todos estuvieran a salvo.

Respecto al regreso de la normalidad y la competencia, el psicólogo subrayó que debe ser una decisión colectiva y prudente, considerando el contexto: “En el caso de Cali todavía no se han sacado todas las víctimas de los escombros… esperar que se haya dado la sepultura a las víctimas, que se den días de duelo”. Finalmente, insistió en que separar mentalmente a los futbolistas de la tragedia resulta complejo y que reiniciar el juego debe hacerse mostrando respeto por la ciudad y quienes la habitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo han enfrentado los futbolistas del América de Cali el impacto emocional del terremoto?

De acuerdo con declaraciones del psicólogo Camilo Pinilla en Blu Radio, los jugadores del América de Cali han recurrido a actividades grupales y acompañamiento profesional para expresar sus emociones y angustias tras el terremoto. Se ha priorizado la salud mental, motivando a los futbolistas a compartir cómo los ha afectado la tragedia en un ambiente de apoyo y comprensión dentro del equipo.

¿Cuándo podrían reanudarse los partidos de fútbol en Cali después del terremoto?

Según el psicólogo del América de Cali, la reanudación de los partidos debe ser una decisión tomada cuidadosamente junto a las autoridades municipales, respetando los tiempos de duelo y la recuperación de la ciudad. Pinilla mencionó que no se considera conveniente que los partidos se retomen de inmediato, mientras no se haya dado sepultura a las víctimas y se hayan superado las fases más críticas de la emergencia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.