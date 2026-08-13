Con el paso de las horas, cada vez se conocen más historias acerca del terremoto que golpeó a Colombia el pasado lunes, 10 de agosto, pues cuando ya pasó el duro trauma para muchas personas, comienzan a aterrizar nuevamente en la realidad y dimensionan todo lo que ocurrió.

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Los jugadores, por ejemplo, no fueron ajenos a la situación, pues el futbolista Ronaldo Pájaro tuvo que saltar y sufrió de algunas fracturas, pero ahora también se conoció que un jugador del América de Cali vivió algo parecido.

Se trata de Yhormar Hurtado, quien en diálogo con DSports confirmó que también tuvo que saltar porque de lo contrario iba a quedar entre los escombros y no sabría hoy si estuviera vivo o no.

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“Créeme que lo viví. Sentí prácticamente que iba a quedar en los escombros. Me tocó tirarme y me pelé toda la pierna izquierda, al igual que el brazo derecho y creo que si no me tiraba me hubiera quedado”, dijo el futbolista del cuadro ‘Escarlata’.

Y agregó: “La verdad en lo personal estoy muy golpeado, igual que mis compañeros. Los vi muy afectados mentalmente y estamos dolidos porque no es fácil. Una situación así nunca me había pasado. He vivido muchas cosas pero la verdad una situación así, en la que sientes que se te va la vida en un momentico, creo que es algo difícil“.

“SENTÍ QUE IBA A QUEDAR ENTRE LOS ESCOMBROS” El crudo relato de Yhormar Hurtado, defensor de América de Cali, y cómo vivió el terremoto en la ciudad.#DFSHACo pic.twitter.com/GoKiFOXh9q — DSPORTSCo (@DSportsCO) August 13, 2026

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Por fortuna, él y su familia se encuentran bien, pero igual no ocultó que es una situación muy complicada por cómo está la ciudad, recordando que varios edificios colapsaron, muchas personas perdieron la vida y todavía hay muchas más desaparecidas bajo los escombros.

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