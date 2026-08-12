Ya pasaron 48 horas desde que se presentó ese terremoto de 7.4 que afectó a regiones muy importantes del país como Chocó, Risaralda y el Valle del Cauca, entre otros, un desastre natural que ya ha dejado a decenas de personas fallecidas, muchas lesionadas, afectaciones en las edificaciones y mucho más.

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Pereira fue una de las ciudades más golpeadas por esta situación, por lo que se necesita la ayuda de todos para tratar de mover escombros, rescatar personas y mucho más.

Nadie es ajeno de la situación y por eso hasta los futbolistas se quitaron los guayos, se pusieron los guantes y aportaron su grano de arena para ayudar en medio de este complicado momento.

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Uno de esos fue el capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, quien al momento del terremoto se encontraba en Barranquilla preparando el juego vs. Junior, pero debido al terremoto todos los jugadores regresaron rápido a la ciudad en la que viven.

Apenas pisó tierra risaraldense, el jugador se colocó los guantes y se puso a disposición para ayudar en lo que más se pudiera, pues se le vio con una sudadera gris, camiseta y gorra negra dispuesto a colaborar.

Esta es la foto:

💪⚽ Después de un largo viaje, nuestro capitán Walmer Pacheco se puso la 10 y vino a ayudar luego del terremoto registrado en Pereira. 📸Francisco González. pic.twitter.com/rFwUGWUKmV — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 12, 2026

Este es un gesto que muchas personas aplauden porque demuestra la buena forma de ser de las personas, pues estos jugadores, por más de que se encuentran bien y sus familias también, entienden que su comunidad no está en las mejores condiciones y por eso pueden apoyar desde su posición.

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Al final, cualquier ayuda es importante para que las labores de búsqueda y rescate sigan avanzando de la mejor manera posible.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.