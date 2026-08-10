Una verdadera tragedia se está viviendo actualmente en Colombia debido a un terremoto de 7.4 que ocurrió en la mañana de este lunes, 10 de agosto, que afectó a varias regiones del país como en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y más.

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Uno de los lugares más afectados fue Chocó precisamente porque el epicentro fue allí, pero se han presentado dificultades de comunicación y más que han hecho la labor de apoyo mucho más complicada.

Ante esto, uno de los futbolistas de la Selección Colombia mostró su apoyo y solidaridad para apoyar a su pueblo en este complicado momento.

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Jhon Arias enviará médicos a Quibdó

Se trata de Jhon Arias, figura con Palmeiras de Brasil, quien por medio de sus redes sociales subió un comunicando expresando su solidaridad con su pueblo, mostrando que apoyará cómo pueda en este momento.

Luego, fue su esposa, Alejandra Ayala, quien compartió que están buscando un avión privado en el que puedan volar médicos que ayuden a los heridos por esta situación, teniendo en cuenta que el aeropuerto de Quibdó está cerrado por esta situación.

“¿Algún amigo en Colombia con avión privado? ¿O alguna empresa de aviones que nos alquile uno? Necesitamos llevar unos médicos para Quibdó porque no tenemos suficientes para una tragedia de esta magnitud”, escribió Alejandra en una historia compartida por el futbolista colombiano.

Esto demuestra que por más de que Arias es tan exitoso y no vive en el país, no se olvida de su pueblo y quiere ayudarlo en los momentos más complicados como el que está ocurriendo este lunes, 10 de agosto, teniendo en cuenta que en total en Colombia ya van más de 100 personas fallecidas por esta situación, además de decenas de desaparecidos en ciudades como Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y mucho más.

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Por lo pronto, los rescatistas y las autoridades siguen haciendo las labores pertinentes para seguir salvando vidas de las personas que quedaron debajo de los muros por este lamentable terremoto.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.