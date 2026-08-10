Colombia está viviendo uno de sus peores catástrofes de los últimos años, pues en la mañana de este martes, 10 de agosto, se presentó un terremoto de 7.4, causando graves afectaciones en gran parte del país.

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El epicentro de este terremoto fue el municipio San José del Palmar, en Chocó, un pueblo que limita con los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca y por eso allí también se sintió tan fuerte.

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Pese a los problemas de comunicación y demás que hay, ya se pudo hacer un contacto con la alcaldía de ese municipio y, al menos por ahora, el panorama es alentador.

El alcalde de ese pueblo, León Fabio Marín Moncada, explicó: “Hasta el momento estamos haciendo un balance para establecer cuáles con las afectaciones. Pero preliminarmente estamos hablando de unas 400 viviendas afectadas y le puedo decir que ya hay unas 20 estructuras colapsadas“.

Y, en diálogo con El Tiempo, agregó: “Sabemos que uno de los puntos de mayor afectación es el corregimiento de La Italia que tiene unos 3.000 habitantes pero no hemos logrado comunicarnos del todo con la población porque no tenemos señal telefónica”.

Sin embargo, la buena noticia está en las personas fallecidas, ya que a diferencia de Pereira, Manizales, Cali y más, en este municipio, hasta ahora, no hubo personas que perdieran la vida, aunque sí admitió que hay varios heridos.

Ahora, por otro lado, sí hay un tema que preocupa y es la vía de acceso, pues según comentó Helen Johana Cuero, persona del pueblo, en la conversación con el medio mencionado, no hay vías de acceso y eso puede perjudicar la llegada de ayudas para quienes quedaron damnificados.

“No hay fluido eléctrico y el acueducto no sirve. Hay varios colegios afectados en zonas rurales. Estamos tratando de establecer centros de acopio para ayuda humanitaria”, comentó.

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De hecho, pidió un helicóptero en el que se pueda sacar a los lesionados para que puedan ser atendidos en la mayor brevedad posible. Lo cierto es que la alcaldía y las autoridades siguen haciendo las inspecciones correspondientes para determinar la gravedad de la situación.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.