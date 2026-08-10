Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente sismo que sacudió a Colombia este lunes dejó varias enseñanzas y reflexiones en el ámbito local, especialmente para quienes desempeñan cargos públicos. De acuerdo con el testimonio del concejal de Ibagué Andrés Zambrano, el suceso pone de manifiesto la urgencia de que la ciudadanía esté verdaderamente preparada para situaciones de emergencia como los terremotos. Zambrano, quien vivió la experiencia durante una entrevista, tuvo que evacuar el edificio junto a otras personas, enfrentándose a momentos de angustia, pánico y confusión entre los presentes debido a la fuerza del movimiento telúrico.

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En medio de la evacuación, el concejal notó que muchas personas no sabían cómo reaccionar ante el evento. Esto evidenció la importancia de que la sociedad cuente con información clara y accesible sobre los protocolos a seguir durante emergencias de este tipo. En ese sentido, Zambrano enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión del riesgo en la ciudad y de que las instituciones trabajen en la preparación de la comunidad, no solo en el interior de sus recintos sino en toda la ciudadanía. Según sus palabras, "la gestión del riesgo no es por molestar, la gestión del riesgo no es un juego", lo que resalta la seriedad y responsabilidad que implica este asunto.

El concejal llevó esta reflexión al plano político y social, y resaltó que los actores públicos están en la obligación de promover discusiones e iniciativas concretas para fortalecer la gestión del riesgo. Subrayó que tales acciones deben centrarse en preparar realmente a la población para que reaccione de manera adecuada ante eventualidades como los terremotos, y así reducir el impacto emocional y físico que pueden causar estos fenómenos naturales.

Una vez en el punto de encuentro, Zambrano observó a personas visiblemente afectadas por el impacto emocional del sismo, incluso casos de desmayos, lo que refuerza su advertencia sobre la importancia de la preparación. La experiencia, según relató, revela que la actualización constante de los protocolos y la divulgación de rutas y medidas de evacuación pueden ser determinantes para salvar vidas en una ciudad como Ibagué. Finalmente, Zambrano expresó su solidaridad con las personas afectadas y recalcó la importancia de seguir estrictamente las recomendaciones de los organismos encargados de la gestión del riesgo.

¿Por qué es importante conocer los protocolos de emergencia ante un sismo en ciudades como Ibagué?

Conocer los protocolos de emergencia es fundamental porque permite a la ciudadanía actuar con rapidez y eficacia ante un sismo, como lo evidenció la experiencia narrada por el concejal Zambrano. La falta de preparación incrementa el riesgo de pánico y accidentes, mientras que la capacitación adecuada puede salvar vidas y minimizar daños físicos y emocionales.

¿Cómo pueden las instituciones fortalecer la gestión del riesgo en emergencias como los terremotos?

Las instituciones pueden fortalecer la gestión del riesgo promoviendo capacitaciones, actualizando protocolos y asegurando que toda la comunidad sepa cómo actuar ante emergencias. De acuerdo con Zambrano, esto requiere iniciativas concretas desde el ámbito público y socialización permanente de la información relevante entre los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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