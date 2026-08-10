Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Actualmente, la movilidad en varios corredores viales de Ibagué enfrenta complicaciones a raíz de fallas y variaciones en el funcionamiento de diferentes semáforos, según informó la Administración Municipal. Esta situación, de acuerdo con el reporte oficial, está generando alteraciones en la señalización, lo que acarrea dificultades temporales para la circulación de vehículos en zonas específicas de la capital tolimense.

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Las autoridades locales detectaron una serie de sectores en los que la red semafórica presenta novedades y afectaciones, lo que incrementa el riesgo de accidentes y retrasos en la movilidad. Entre los puntos señalados por el reporte se encuentran la calle 19 con carrera octava, la calle 29 entre carreras quinta y sexta, las calles 14 y 15 con carrera segunda, la calle 14 con carrera primera y la calle 37 con avenida ferrocarril. Todos estos corredores son conocidos por su alto flujo vehicular y, por lo tanto, las interrupciones en el sistema semafórico pueden provocar mayores congestiones y complicaciones para conductores, peatones y ciclistas.

Frente a estas fallas, la Secretaría de Movilidad está llevando a cabo trabajos de mantenimiento y seguimiento técnico, con el objetivo de restablecer lo antes posible el funcionamiento habitual de los dispositivos. El restablecimiento oportuno es vital para no prolongar las dificultades en el tránsito y evitar situaciones de riesgo en estos puntos críticos de la ciudad.

Paralelamente, las autoridades hicieron un llamado enfático a los ciudadanos, especialmente a quienes transitan en los sectores afectados, para que actúen con prudencia, disminuyan la velocidad y estén atentos a las condiciones del entorno. Además, se insistió en la importancia de respetar las instrucciones y recomendaciones de los agentes de tránsito, así como en mantener especial cuidado con la seguridad de los peatones y ciclistas, quienes son especialmente vulnerables ante cambios inesperados en la señalización.

El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en este contexto. Según sus palabras, “es fundamental mantener la calma, conducir con precaución y estar atentos a las posibles variaciones en la señalización. Estamos realizando el seguimiento necesario para garantizar condiciones seguras”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles sectores de Ibagué presentan problemas con los semáforos?

Entre los sectores de Ibagué con afectaciones en la red semafórica se encuentran la calle 19 con carrera octava, la calle 29 entre carreras quinta y sexta, las calles 14 y 15 con carrera segunda, la calle 14 con carrera primera y la calle 37 con avenida ferrocarril, según información oficial de la Administración Municipal.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades ante las fallas en los semáforos de Ibagué?

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantener la prudencia, reducir la velocidad y acatar las instrucciones de los agentes de tránsito, priorizando siempre la seguridad de peatones y ciclistas. También instaron a estar atentos ante posibles cambios en la señalización mientras se realiza el mantenimiento de los dispositivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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