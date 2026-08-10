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El fuerte sismo ocurrido en la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia tuvo consecuencias directas sobre la operación aérea en varias regiones del país. Según la Aeronáutica Civil, entidad responsable de la regulación y vigilancia de la aviación civil en Colombia, se tomaron medidas inmediatas al suspender temporalmente las actividades en diferentes terminales aéreas para adelantar inspecciones que permitan determinar posibles daños en la infraestructura.

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El reporte oficial de la Aeronáutica Civil indicó que los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura registraron afectaciones tras el movimiento telúrico. Más tarde, se incluyó el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, principal terminal aérea de Cali y del Valle del Cauca, cuyas operaciones también fueron suspendidas preventivamente.

La decisión de mantener la suspensión se fundamenta en la necesidad de garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y aeronaves ante la posibilidad de daños estructurales ocasionados por el temblor. Los equipos técnicos de la Aeronáutica Civil se han desplazado a las instalaciones para efectuar evaluaciones detalladas sobre la condición de pistas, terminales y demás infraestructuras críticas. Según lo comunicado a través de los reportes oficiales y redes sociales institucionales, las operaciones permanecerán suspendidas hasta que se concluya que no existen riesgos en la infraestructura de cada terminal.

La situación ha obligado a los viajeros a estar atentos a las comunicaciones de aerolíneas y autoridades, especialmente aquellos con trayectos desde o hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que atiende gran parte del suroccidente colombiano. Las restricciones aplican para todos los vuelos, tanto nacionales como internacionales, que tengan origen o destino en las terminales mencionadas.

Después del terremoto que sacudió con intensidad varios departamentos de Colombia durante la jornada, las autoridades continúan llevando a cabo verificaciones y monitoreos constantes. La Aeronáutica Civil reiteró, en sus mensajes oficiales, que entregará más información a medida que avancen las inspecciones y se cuente con un diagnóstico exacto de la situación. El énfasis de las autoridades ha estado, hasta el momento, en la integridad y protección de los usuarios del servicio aéreo y su personal, por lo que la reanudación de operaciones dependerá de los resultados de las inspecciones estructurales realizadas en cada aeropuerto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué aeropuertos de Colombia suspendieron operaciones tras el sismo del 10 de agosto?

De acuerdo con la información proporcionada por la Aeronáutica Civil, los aeropuertos afectados y que suspendieron operaciones temporalmente por el sismo fueron Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y, posteriormente, el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali.

¿Por qué se suspenden operaciones aéreas después de un sismo en Colombia?

Las operaciones se suspenden para proteger la seguridad de pasajeros, trabajadores y aeronaves, debido a que un sismo puede afectar la infraestructura de los aeropuertos. La Aeronáutica Civil indicó que estas suspensiones permiten realizar inspecciones técnicas y descartar daños estructurales antes de reanudar las actividades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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