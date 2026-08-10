El rescate se produjo en la carrera 5 con calle 44, donde una estructura que funcionaba como droguería y vivienda de tres pisos colapsó durante el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. Las autoridades mantienen el operativo ante la posibilidad de encontrar más personas con vida.

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En medio de las labores de búsqueda, organismos de socorro lograron rescatar con vida a una persona que permanecía atrapada entre los escombros de una estructura.

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De acuerdo con la información conocida durante la jornada, los equipos de emergencia habían detectado señales que indicaban que al menos dos personas podrían encontrarse con vida bajo los restos de la edificación. Por ello, desde primeras horas de la mañana se desplegó un operativo especializado para acceder hasta el punto donde se encontraban los posibles sobrevivientes.

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El rescate se concretó aproximadamente cuatro horas después de iniciado el procedimiento. La primera persona localizada sería un hombre, quien fue encontrado consciente entre los escombros.

Durante el proceso, los organismos de emergencia lograron establecer comunicación con el afectado y, mientras avanzaban cuidadosamente para retirarlo de la estructura, le suministraron medicamentos y suero debido a las condiciones en las que permanecía atrapado.

El Noticias Caracol, un familiar del hombre rescatado dio detalles: “Es mi nieto, me dicen que está estable… debajo de los escombros está Laurita, mi hija, creo que ya la van a sacar”, aseguró el hombre.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda debido a que todavía existirían indicios de personas atrapadas. La prioridad es determinar cuántos ciudadanos permanecen bajo la estructura y establecer si es posible realizar nuevos rescates con vida.

La situación se registra mientras Cali afronta una de las mayores emergencias derivadas del sismo de este lunes. Reportes de medios nacionales señalan que varias edificaciones resultaron afectadas y que continúan las labores de evaluación estructural y atención de personas heridas.

¿Cuántas personas han muerto por el terremoto de Colombia?

Las cifras continúan cambiando a medida que avanzan los operativos de búsqueda y rescate. Un reporte publicado posteriormente por El País señaló que el balance nacional había ascendido a al menos 70 personas fallecidas, principalmente en Pereira y el Valle del Cauca, aunque la cifra seguía en verificación y podía aumentar.

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Otros reportes publicados durante las primeras horas de la emergencia habían registrado balances considerablemente menores, lo que evidencia la rapidez con la que se ha actualizado el número de víctimas.

En ese contexto, las cifras de fallecidos, heridos y desaparecidos deben manejarse como preliminares mientras la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las alcaldías, organismos de socorro y autoridades territoriales consolidan los reportes.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.