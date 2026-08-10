Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella entregó este lunes un balance detallado sobre la emergencia nacional provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. Según la información presentada por el mandatario, la tragedia ha dejado hasta el momento 111 personas fallecidas y 87 heridas, cifras que evidencian la gravedad de esta catástrofe que afecta a varios puntos del país, especialmente en zonas urbanas y rurales donde la infraestructura resultó seriamente perjudicada.

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El reporte oficial, divulgado por el presidente de la República y citado por BluRadio Colombia el 10 de agosto de 2026, destaca que 1.575 viviendas han sido averiadas por el sismo, mientras que 37 casas quedaron completamente destruidas. Además, las autoridades confirmaron que 61 edificios colapsaron y varias otras estructuras permanecen bajo evaluación de los organismos de socorro y las entidades administrativas encargadas de la gestión del riesgo.

Las afectaciones se extienden también a la infraestructura pública. El balance señala daños en 18 centros de salud, 52 centros educativos y 17 centros comunitarios. Adicionalmente, se reportaron daños en 18 vías principales, afectando la conectividad y dificultando las labores de rescate en municipios con accesos comprometidos. Las autoridades trabajan intensamente en la inspección de zonas que aún no han sido revisadas por completo, ante la posibilidad de descubrir nuevos daños o víctimas adicionales.

El terremoto ha golpeado con particular fuerza a ciudades como Pereira, Manizales y Cali, así como a varios municipios del departamento del Chocó, donde las viviendas, edificios y las vías sufrieron importantes daños. En Pereira, las escenas de colapsos estructurales han obligado a un despliegue extraordinario de equipos de emergencia para socorrer a los habitantes afectados.

Otro sector con consecuencias notables es el aeroportuario. El presidente De la Espriella informó que seis aeropuertos presentan afectaciones considerables que mantienen suspendida la operación de vuelos comerciales, además de una terminal aérea adicional con daños en su pista. Esta situación impone restricciones a la movilidad y al transporte de ayuda humanitaria, mientras se desarrollan las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad en las terminales aéreas.

La administración nacional articula la respuesta desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismo desde donde el presidente lidera la coordinación de acciones de búsqueda, rescate y atención a damnificados. Aunque el balance es preliminar, las autoridades no descartan que las cifras de afectados y daños puedan variar a medida que avancen las inspecciones en las zonas más golpeadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos daños estructurales dejó el terremoto en Colombia según el balance oficial?

De acuerdo con el balance entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, el terremoto ocasionó 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas y 61 edificios colapsados. También se reportaron afectaciones en centros de salud, instituciones educativas, centros comunitarios, vías principales y aeropuertos, según información confirmada por BluRadio Colombia y reportes oficiales.

¿Qué medidas está tomando el Gobierno frente a la emergencia del terremoto de magnitud 7,4?

El Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, mantiene activo un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Desde allí se coordinan labores de búsqueda, rescate y atención a damnificados, así como la evaluación continua de los daños estructurales en regiones como Pereira, Manizales, Cali y Chocó. Las inspecciones continúan, por lo que la cifra de afectados podría cambiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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