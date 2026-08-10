Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Gobierno nacional ha declarado la situación de desastre nacional luego del fuerte sismo que recientemente impactó de manera considerable a varias regiones del país, teniendo su epicentro principal en el departamento del Chocó. Según el informe más reciente entregado por Asocapitales al mediodía, la emergencia ocasionó hasta ese momento la muerte de 71 personas. El desglose de víctimas indica que 40 fallecimientos se registraron en el departamento de Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en Chocó.

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La consolidación de las cifras y la identificación completa de las víctimas continúan en desarrollo, mientras las entidades de socorro y las autoridades de los diferentes niveles locales realizan labores de evaluación en las zonas más afectadas. Estos operativos buscan determinar el alcance exacto de los daños y la presencia de posibles personas atrapadas o lesionadas entre los escombros en los municipios y veredas más comprometidos por el movimiento telúrico.

Uno de los hechos recientes que demuestra la gravedad del desastre fue la confirmación de la caída parcial del Motel Molino Rosa, un establecimiento de cuatro pisos situado en la ciudad de Cali. El colapso de esta estructura es una de las consecuencias más visibles del terremoto en la capital del Valle del Cauca, área que figura entre las más afectadas por el número de víctimas según Asocapitales.

Frente a este escenario, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la magnitud de la tragedia. De acuerdo con lo informado, actualmente está dedicado a evaluar la situación sobre el terreno e hizo el anuncio de iniciativas de ayuda dirigidas a las zonas más perjudicadas por el sismo. Estas medidas buscan aliviar la crisis humanitaria y contribuir a la estabilización de las comunidades.

La situación permanece en desarrollo, con el trabajo conjunto de organismos de socorro y autoridades locales orientado a evitar nuevas pérdidas y atender a quienes resultaron afectados durante la emergencia.

¿Cuántas personas fallecieron tras el sismo en Chocó, Risaralda y Valle del Cauca?

De acuerdo con el reporte entregado por Asocapitales, hasta el mediodía, la cifra de fallecidos por el sismo asciende a 71 personas. De ellas, se registraron 40 muertes en Risaralda, 27 en Valle del Cauca y 4 en el departamento de Chocó.

¿Por qué se declaró situación de desastre nacional tras el último sismo?

La situación de desastre nacional fue declarada debido al alto número de víctimas mortales y la magnitud de los daños en varios departamentos, entre ellos Chocó, Risaralda y Valle del Cauca. La medida permite la movilización urgente de recursos y la coordinación de diferentes entidades para atender de forma más eficiente a los damnificados y gestionar la recuperación de las zonas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.