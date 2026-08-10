Por: Portal Bogotá

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El deporte en Bogotá sigue consolidándose como un punto de encuentro, inclusión y fortalecimiento de lazos comunitarios, como quedó demostrado en el Sexto Torneo Nacional Cordillera de Fuego de Roller Derby. Según la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el Centro Felicidad (CEFE) San Cristóbal fue el epicentro de esta competencia, que logró reunir aproximadamente 190 jugadores, voluntarios y árbitros (‘referís’), así como alrededor de 150 espectadores que acompañaron la jornada.

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El torneo contó con la presencia de siete equipos provenientes de cuatro ciudades diferentes del país: Medellín, Ibagué, Cali y Bogotá. De acuerdo con la fuente ya citada, representando a Medellín estuvo Radical Derby; de Ibagué, Violet Attack; y desde Cali, Rebel Maidens. Por parte de Bogotá participaron Bogotá Bone Breakers, Quimeras, Capital Rats y Rock and Roller Queens. Una característica destacada de la programación fue la inclusión de una muestra de Roller Derby masculino, en la que los equipos Vanguardia y Kings tuvieron la oportunidad de mostrar el alcance y las diferentes expresiones de este deporte.

La realización de este evento fue posible gracias a la colaboración entre la Mesa de Roller Derby de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en el marco de las actividades del Festival de Verano. Además, contó con el apoyo de emprendimientos y patrocinadores, lo que permitió fortalecer la organización y logística del torneo.

El CEFE San Cristóbal se ha posicionado como uno de los pocos escenarios en Bogotá dotados con una pista techada, reglamentaria y marcada específicamente para Roller Derby, según especifica la nota original. Esto ha significado una gran oportunidad para los deportistas de la localidad y del resto de la ciudad, quienes pueden acceder a una infraestructura adecuada para entrenar y competir, potenciando tanto la oferta deportiva como el sentido de pertenencia y comunidad.

La importancia de este tipo de espacios fue recalcada por la Alcaldía Local de San Cristóbal, la cual destacó que el deporte es más que competencia: “Estos escenarios nos permiten demostrar que el deporte también es una herramienta para construir comunidad. El Roller Derby reúne disciplina, estrategia, trabajo en equipo y, sobre todo, genera espacios de encuentro donde todas las personas pueden participar”.

De fondo, el Torneo Nacional Cordillera de Fuego va más allá de lo deportivo, porque acerca a niños, jóvenes y adultos a una disciplina que promueve la diversidad, la inclusión y el trabajo en equipo, contribuyendo así a una Bogotá cada vez más activa y participativa. Así, San Cristóbal se afianza como territorio que impulsa el deporte como herramienta de transformación social, encuentro y construcción de comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Roller Derby y por qué es considerado un deporte incluyente?

El Roller Derby es una disciplina que combina actividad física, estrategia y trabajo colectivo sobre patines. Según la información del torneo Cordillera de Fuego, destaca por su diversidad e inclusión, ya que niños, niñas, jóvenes y adultos, independientemente de cuerpos y trayectorias, encuentran en él un espacio para desarrollar sus capacidades y hacer parte de una comunidad.

¿Por qué el Centro Felicidad San Cristóbal es importante para el deporte en Bogotá?

De acuerdo con la información del portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el CEFE San Cristóbal es clave por contar con infraestructura adecuada, como una pista techada y marcada para la práctica de Roller Derby, lo que permite que deportistas de diferentes edades y procedencias puedan entrenar, competir y fortalecer la comunidad, incrementando la oferta deportiva local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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