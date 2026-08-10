Por: Portal Bogotá

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Bogotá llega a sus 488 años y, para celebrar, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a sumarse a una amplia oferta de talleres gratuitos de formación en lectura y escritura creativa, pertenecientes al programa Escrituras de Bogotá 2026. La convocatoria, dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en la creación literaria, edición, ilustración o mediación de lectura, ofrece 21 espacios de aprendizaje en niveles inicial e intermedio. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto y deben realizarse a través de la plataforma Invitaciones Culturales, donde es posible consultar los términos y condiciones para cada uno de los talleres, así como la información detallada de la convocatoria, de acuerdo con datos oficiales del Idartes.

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La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como BibloRed (Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá), la Cámara Colombiana del Libro y la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes (ACTTI). Su objetivo es fortalecer las competencias literarias en la ciudad y fomentar la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas clave para la participación cultural. Organizados entre octubre y diciembre de 2026, los talleres abarcan una intensidad de 30 horas repartidas en 10 sesiones, con opciones presenciales y virtuales que buscan facilitar el acceso para distintos públicos.

Entre la oferta, se destacan tres talleres para quienes apenas inician su acercamiento a la escritura y a la lectura, así como 18 de nivel intermedio orientados a personas con experiencia previa que desean profundizar en técnicas, conceptos y creatividad literaria. Los temas van desde la lectura literaria y las primeras escrituras, hasta narrativa de ficción, ensayo literario, ilustración, edición, mediación, traducción e incluso escrituras afrocentradas.

La calidad de los espacios formativos está asegurada con una nómina de talleristas reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se encuentran Carlos Soto Román (poeta y traductor chileno), Cristina Burneo Salazar (escritora, traductora e investigadora ecuatoriana), Fátima Vélez (poeta, narradora y docente), Jorge Francisco Mestre (escritor e historiador), Yulieth Mora Garzón (periodista y escritora), además de otros profesionales de la literatura y la edición.

Los talleres se llevarán a cabo en distintos lugares de la ciudad, como escenarios de formación artística de Idartes, bibliotecas públicas de BibloRed, universidades reconocidas y entidades como el SENA. La combinación de sedes físicas y virtuales amplía las posibilidades de participación, fomentando la diversidad y el acceso a la formación cultural en Bogotá.

¿Cómo inscribirse en los talleres gratuitos de escritura y lectura de Idartes en Bogotá 2026?

Las inscripciones para los talleres están abiertas hasta el 31 de agosto y deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma Invitaciones Culturales. Allí, las personas interesadas pueden consultar todos los requisitos, condiciones y detalles de participación, además de conocer la información completa sobre cada taller.

¿Quiénes dictarán los talleres de escritura y lectura en el programa Escrituras de Bogotá?

Los talleres serán conducidos por expertos de amplia trayectoria nacional e internacional, incluyendo escritores, poetas, traductores, editores, ilustradores y mediadores de lectura como Carlos Soto Román, Cristina Burneo Salazar y Fátima Vélez, lo que garantiza calidad y diversidad en la formación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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