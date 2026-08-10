Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital.
Bogotá llega a sus 488 años y, para celebrar, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) invita a la ciudadanía a sumarse a una amplia oferta de talleres gratuitos de formación en lectura y escritura creativa, pertenecientes al programa Escrituras de Bogotá 2026. La convocatoria, dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en la creación literaria, edición, ilustración o mediación de lectura, ofrece 21 espacios de aprendizaje en niveles inicial e intermedio. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de agosto y deben realizarse a través de la plataforma Invitaciones Culturales, donde es posible consultar los términos y condiciones para cada uno de los talleres, así como la información detallada de la convocatoria, de acuerdo con datos oficiales del Idartes.
La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades como BibloRed (Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá), la Cámara Colombiana del Libro y la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes (ACTTI). Su objetivo es fortalecer las competencias literarias en la ciudad y fomentar la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas clave para la participación cultural. Organizados entre octubre y diciembre de 2026, los talleres abarcan una intensidad de 30 horas repartidas en 10 sesiones, con opciones presenciales y virtuales que buscan facilitar el acceso para distintos públicos.
Entre la oferta, se destacan tres talleres para quienes apenas inician su acercamiento a la escritura y a la lectura, así como 18 de nivel intermedio orientados a personas con experiencia previa que desean profundizar en técnicas, conceptos y creatividad literaria. Los temas van desde la lectura literaria y las primeras escrituras, hasta narrativa de ficción, ensayo literario, ilustración, edición, mediación, traducción e incluso escrituras afrocentradas.
La calidad de los espacios formativos está asegurada con una nómina de talleristas reconocidos a nivel nacional e internacional. Entre ellos se encuentran Carlos Soto Román (poeta y traductor chileno), Cristina Burneo Salazar (escritora, traductora e investigadora ecuatoriana), Fátima Vélez (poeta, narradora y docente), Jorge Francisco Mestre (escritor e historiador), Yulieth Mora Garzón (periodista y escritora), además de otros profesionales de la literatura y la edición.
Los talleres se llevarán a cabo en distintos lugares de la ciudad, como escenarios de formación artística de Idartes, bibliotecas públicas de BibloRed, universidades reconocidas y entidades como el SENA. La combinación de sedes físicas y virtuales amplía las posibilidades de participación, fomentando la diversidad y el acceso a la formación cultural en Bogotá.
¿Cómo inscribirse en los talleres gratuitos de escritura y lectura de Idartes en Bogotá 2026?
Las inscripciones para los talleres están abiertas hasta el 31 de agosto y deben realizarse exclusivamente a través de la plataforma Invitaciones Culturales. Allí, las personas interesadas pueden consultar todos los requisitos, condiciones y detalles de participación, además de conocer la información completa sobre cada taller.
¿Quiénes dictarán los talleres de escritura y lectura en el programa Escrituras de Bogotá?
Los talleres serán conducidos por expertos de amplia trayectoria nacional e internacional, incluyendo escritores, poetas, traductores, editores, ilustradores y mediadores de lectura como Carlos Soto Román, Cristina Burneo Salazar y Fátima Vélez, lo que garantiza calidad y diversidad en la formación.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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