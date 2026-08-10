Por: Caracol TV

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El Gobierno nacional difundió un nuevo balance sobre la emergencia que ha provocado el terremoto cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. En esta actualización oficial, se destacó que las autoridades continúan consolidando la información sobre los municipios y departamentos con el mayor número de afectados, de acuerdo con los reportes que se han recibido de manera preliminar por parte de los entes territoriales, como lo expuso el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, desde la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El ministro Lara Restrepo indicó que el Ejecutivo sostiene comunicación constante con gobernadores y alcaldes para evaluar el estado de la emergencia y organizar la atención institucional. Señaló expresamente que “el Gobierno nacional, en cabeza de los ministros de Vivienda, de Interior y del director encargado de la UNGRD, está atendiendo directamente aquí en las oficinas, en la sede de la UNGRD, la situación producida por el terremoto que tuvo lugar en San José del Palmar”.

En cuanto a los departamentos que sufrieron más daños, la información recopilada detalla que Chocó reporta 9 municipios con afectaciones, seguido de Caldas con 8, Valle del Cauca y Risaralda con 2 municipios cada uno, y varios municipios del Quindío también presentan consecuencias por el sismo. Estas cifras, advirtió el funcionario, se mantienen en proceso de actualización conforme las autoridades locales remiten nuevos datos.

Como parte de la respuesta estatal, se activaron equipos USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue, que en español significa Búsqueda y Rescate Urbano) para el despliegue inmediato en los sitios con mayores emergencias. El ministro explicó que cuatro grupos USAR, provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, fueron movilizados para sumarse a la búsqueda, rescate y atención de la población afectada en horas fundamentales tras el desastre.

El presidente Abelardo de la Espriella se trasladará a la sede de la UNGRD para dirigir en persona las acciones estatales frente a la emergencia. De igual manera, se informó sobre la coordinación con autoridades regionales: la alcaldía de Bogotá aportará grúas y rescatistas, y la gobernación de Antioquia dispuso aeronaves para apoyar las operaciones en los departamentos damnificados. El ministro resaltó que, mientras se aguarda la llegada del presidente de la República y del ministro de Defensa a la sede de la UNGRD, los grupos especializados ya han puesto en marcha las labores de respuesta desde el Puesto de Mando Unificado, expresando solidaridad con las personas y familias más afectadas por esta catástrofe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto en San José del Palmar?

Los departamentos con el mayor número de municipios afectados son Chocó (9 municipios), Caldas (8 municipios), Valle del Cauca (2 municipios), Risaralda (2 municipios) y varios municipios de Quindío. Estos datos, según el ministro del Interior, corresponden a un reporte preliminar y podrían actualizarse en las próximas horas según el flujo de información de las autoridades regionales.

¿Qué son los equipos USAR y cómo participan en emergencias por terremotos?

USAR significa Búsqueda y Rescate Urbano por sus siglas en inglés (Urban Search and Rescue). Son equipos especializados que atienden situaciones de desastre como terremotos, encargados de buscar y rescatar personas atrapadas y apoyar la atención de los afectados durante las primeras horas de la emergencia. En este caso, equipos provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín han sido enviados a las zonas más críticas según lo anunciado por las autoridades.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.