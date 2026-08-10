Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá enfatiza la importancia de estar siempre preparados ante emergencias, en especial frente a la amenaza de sismos. Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), tomar medidas preventivas y conocer los procedimientos adecuados puede marcar la diferencia para proteger la vida en cualquier escenario de riesgo dentro del Distrito.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los mensajes principales de IDIGER es que, aunque los sismos no se pueden predecir, es imprescindible que los ciudadanos sepan cómo actuar si ocurre uno. La recomendación inicial es identificar qué tipo de edificación se habita, pues esto determina la manera y el momento preciso para evacuar en caso de ser necesario. El IDIGER destaca que en lugares de más de seis pisos, es mejor resguardarse durante el temblor, siguiendo la maniobra de agacharse, protegerse y sujetarse, para luego evacuar tan pronto finalice el movimiento. Esta sugerencia tiene en cuenta las dificultades de desplazamiento en alturas y busca evitar accidentes durante el fenómeno.

En situaciones donde la edificación presenta daños evidentes o señales de posible colapso, o cuando se pueden identificar deficiencias estructurales y existen salidas seguras disponibles, la recomendación es evacuar inmediatamente. El IDIGER indica también que, si se tiene acceso directo al exterior, la evacuación debe hacerse tan pronto como sea posible, siempre utilizando las escaleras y nunca el ascensor, así como siguiendo la ruta establecida y dirigiéndose al punto de encuentro.

Por el contrario, si durante el sismo no se logra evacuar, es clave buscar un lugar seguro alejado de ventanas, vidrios y objetos que pudieran caer. Además, se recomienda agacharse, protegerse la cabeza y el cuello, y refugiarse bajo un escritorio o mesa resistente. Los habitantes de Bogotá también deben prepararse con un kit de emergencia y mantener presente la información oficial proporcionada por el IDIGER y entidades distritales para tomar decisiones acertadas.

La autoridad también subraya la importancia de mantenerse informados a través de canales oficiales como las redes sociales, donde se publican directrices y recomendaciones actualizadas sobre cómo enfrentar un sismo de forma segura, basando todas sus orientaciones en información verificada y pensando en la protección colectiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se debe hacer en Bogotá en caso de sismo, según el IDIGER?

De acuerdo con el IDIGER, la ciudadanía de Bogotá debe identificar el tipo de edificación en la que se encuentra, evaluar riesgos estructurales y decidir si permanece en un lugar seguro o si evacua cuando sea posible. Las autoridades recomiendan protegerse durante el temblor en sitios altos y evacuar solo cuando el sismo haya cesado, evitando siempre el uso del ascensor. La clave está en tener claras las rutas de evacuación, contar con un kit de emergencia y atender siempre la información oficial.

¿Cuándo es seguro evacuar un edificio durante un sismo?

Según el IDIGER, solo debe evacuarse un edificio si este presenta daños, riesgo inminente de colapso, deficiencia estructural o si se dispone de una salida directa y segura al exterior. En edificios altos, la sugerencia es resguardarse durante el sismo y salir posteriormente, pues evacuar en pleno movimiento sísmico puede ser aún más peligroso debido a la dificultad de desplazamiento y el riesgo de accidentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z