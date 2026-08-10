Por: El Espectador

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Un fuerte sismo sacudió a Colombia el 10 de agosto, exactamente a las 7:34 de la mañana, de acuerdo con El Espectador. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7,4, con una profundidad de 96 kilómetros. La magnitud y el impacto de este fenómeno llevaron a muchas personas a preguntarse cómo debe actuar quien se encuentra dentro de un vehículo durante un terremoto, ya que la reacción apropiada puede significar la diferencia entre salir ileso o exponerse a un accidente.

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Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), si un sismo ocurre mientras usted conduce en una ciudad o municipio, la recomendación principal es disminuir la velocidad de forma gradual. Esta medida responde a la necesidad de evitar derrapes, choques con otros vehículos o la pérdida de control de su automóvil. Una vez haya reducido la velocidad, debe intentar detenerse en un lugar seguro, preferiblemente lejos de postes de luz, vallas, cables eléctricos o árboles que representen un riesgo, así como de edificios que puedan colapsar.

La situación cambia si usted transita por autopistas principales como la carrera 30 o la Autonorte en Bogotá. En tales vías, detenerse súbitamente puede ser muy peligroso, pues el tráfico a alta velocidad podría desencadenar accidentes mayores. Por ello, lo aconsejable es bajar la velocidad poco a poco y buscar bahías, bermas u otros lugares seguros para estacionar. Espere a que finalice el temblor antes de reanudar su camino y sintonice la radio para obtener información sobre el estado de las vías y posibles consecuencias del sismo.

Si está en carretera cuando ocurre un sismo, debe actuar de manera similar: baje la velocidad y deténgase solo si encuentra un sitio seguro. No reinicie la marcha antes de informarse sobre las condiciones de la vía, ya sea por redes sociales de Invías, concesiones u organismos de tránsito como la Policía de carreteras (#767).

En el caso específico de estar circulando por un túnel durante un sismo, la UNGRD indica que debe reducir la velocidad y buscar los espacios designados para parqueo en el interior del túnel. Allí, consiga un lugar para detenerse y permanezca dentro del automóvil hasta que pase el temblor. Solo entonces debe salir del túnel y consultar el estado de las vías antes de continuar. Como regla general, no se detenga debajo de puentes ni túneles en ciudad y facilite el paso a los vehículos de emergencia.

¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras conduce en autopistas de Bogotá?

Si un sismo lo sorprende manejando por autopistas como la carrera 30 o la Autonorte en Bogotá, lo adecuado es disminuir la velocidad gradualmente y buscar una bahía o berma, evitando frenar repentinamente. Nunca se detenga en mitad de estas vías y espere a que la situación esté bajo control antes de seguir su trayecto.

¿Cuál es el procedimiento recomendado por la UNGRD si un temblor ocurre dentro de un túnel?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aconseja bajar la velocidad y estacionar en los espacios internos de parqueo dentro del túnel. Debe permanecer dentro de su vehículo durante el sismo y salir del túnel solamente cuando haya pasado el temblor y después de informar sobre el estado de las vías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.