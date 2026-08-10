Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Menstruar en la calle agrega una carga pesada a quienes ya enfrentan la exclusión social en Valledupar. Mujeres y personas menstruantes sin techo no solo lidian con la ausencia de productos higiénicos, sino también con la falta de agua, baños, privacidad, ropa interior limpia o un sitio seguro para atender su ciclo. A esto se suman el estigma social, el dolor físico, la exposición a riesgos de violencia y en ocasiones el consumo de sustancias, factores que hacen más compleja una experiencia ya marcada por la pobreza, según reporta ‘EL PILÓN’.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría Local de Salud tras un derecho de petición de ‘EL PILÓN’, hasta julio de 2026 no se habían adelantado acciones específicas en salud menstrual para personas en situación de calle, ni se habían entregado insumos de higiene menstrual a mujeres en esta condición. Aunque existen jornadas dirigidas a esta población que incluyen, cuando es posible, la posibilidad de ducharse y recibir elementos de aseo, no hay registro de una red fija de baños o puntos de higiene para habitantes de calle, ni una estrategia establecida para la atención de la menstruación.

Bogotá ofrece un contraste: tras la Sentencia T-398 de 2019, que ordenó garantizar condiciones de higiene y elementos de absorción menstrual a mujeres habitantes de calle, la capital creó una Estrategia Distrital del Cuidado Menstrual que integra entrega de kits especializados, orientación y acceso a servicios de salud. Por el contrario, en Valledupar no existe una política similar, ni metas, cobertura o presupuesto específico para la salud menstrual dentro de la Ruta de Atención Integral para Habitantes de Calle.

Según la Secretaría, la normativa nacional reconoce la salud menstrual como parte del derecho integral a la salud, pero la entrega de productos depende de decisiones y presupuesto de cada territorio. Las atenciones reportadas en Valledupar en 2024 solo cubren servicios generales de aseo personal, mientras que la distribución de toallas higiénicas, copas menstruales o analgésicos sigue sin contemplarse. Además, la caracterización de la población en calle —como cuántas mujeres requieren atención menstrual— no corresponde a esa dependencia, lo que impide conocer el alcance real del problema.

En el caso de embarazos, en 2024 se reportaron dos atenciones a mujeres gestantes en situación de calle, pero Colombia no cuenta todavía con una ruta exclusiva para mujeres en esta condición; la atención depende de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal. Así, el desafío continúa siendo transformar un enfoque diferencial en acciones concretas: cuantificar la necesidad, garantizar acceso básico a agua y baños, entregar los insumos y definir claramente los responsables y el presupuesto para ello.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo garantiza Valledupar el acceso a productos de higiene menstrual para mujeres en situación de calle?

Según respuestas de la Secretaría Local de Salud a ‘EL PILÓN’, Valledupar no cuenta, a julio de 2026, con una estrategia específica para garantizar productos de higiene menstrual a mujeres en situación de calle. Aunque existen jornadas puntuales de aseo, la entrega de insumos depende de políticas y presupuesto local. No hay red fija de baños ni distribución regular de toallas o copas menstruales.

¿Qué es la Sentencia T-398 de 2019 y cómo ha influido en la atención menstrual en Colombia?

La Sentencia T-398 de 2019 fue una orden judicial dirigida al Distrito Capital para suministrar elementos de absorción menstrual y condiciones de higiene a mujeres habitantes de calle. En Bogotá, esto derivó en la implementación de una estrategia integral de cuidado menstrual; en otros territorios, la obligación depende de la voluntad y recursos de cada administración local, generando brechas en la atención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.