Por: Testigo Directo

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El primero de junio de 2026, una alerta de la Policía activó un operativo en el sector de Paloquemao, en el centro de Bogotá. Un hombre acababa de ser atacado con arma de fuego y, mientras la víctima luchaba por sobrevivir, un adolescente de apenas 17 años intentaba escapar corriendo entre las calles.

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La Policía recibió el reporte de un posible hecho de sangre y desplegó a sus uniformados para ubicar al responsable. El intendente Gabriel Eduardo Torres, subcomandante del CAI Samper Mendoza, llegó hasta la zona y logró interceptar al joven identificado como Santiago Gómez, conocido con el alias de ‘Papucho’.

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Durante el procedimiento, los uniformados realizaron un registro y encontraron en su poder una pistola equipada con un supresor de sonido y un cargador que ya estaba vacío. Para los investigadores, este elemento fue uno de los principales indicios que llamó la atención sobre el nivel de preparación del adolescente.

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Una vez trasladado al CAI, según el relato entregado por la Policía, el joven habría manifestado que acababa de cometer un sicariato y que había recibido dinero para ejecutar el ataque. El uniformado que participó en la captura aseguró que el adolescente mostró una actitud que le llamó especialmente la atención: inicialmente estaba asustado, pero posteriormente habría relatado lo ocurrido con aparente frialdad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el joven habría dicho que no era la primera vez que participaba en un hecho de este tipo. Incluso, los investigadores manejan la hipótesis de que podría estar relacionado con otros 20 homicidios, aunque estos señalamientos requieren ser establecidos dentro de las respectivas investigaciones judiciales.

El crimen por el que fue aprehendido habría tenido un pago cercano a los cuatro millones de pesos, unos 1.200 dólares.

¿Por qué el crimen organizado recluta adolescentes?

Pero detrás de este caso aparece una problemática que va mucho más allá de un solo adolescente: el reclutamiento y la instrumentalización de menores de edad por parte de organizaciones criminales.

El psicólogo forense Belisario Balbuena explica que la adolescencia es una etapa en la que el cerebro todavía se encuentra en desarrollo. La impulsividad, la búsqueda de riesgo y la dificultad para dimensionar las consecuencias pueden convertir a algunos jóvenes en objetivos atractivos para las estructuras delincuenciales.

Según el experto, estas organizaciones pueden aprovechar esa vulnerabilidad para convencer a adolescentes de ingresar al mundo criminal mediante dinero, reconocimiento, armas o promesas de una vida diferente.

Un hombre privado de la libertad, quien asegura haber iniciado su carrera criminal desde los 13 años, explicó desde la cárcel cómo las estructuras utilizan a los menores. Según su testimonio, un adolescente puede recibir una motocicleta, un arma y convertirse rápidamente en una pieza operativa de la organización.

Para estas estructuras, explica, un menor puede representar una alternativa de bajo costo y alto riesgo, especialmente cuando se compara con la contratación de un adulto con experiencia criminal.

En el caso de ‘Papucho’, los investigadores también encontraron elementos que, según el psicólogo forense, no serían propios de alguien que apenas comienza en este mundo. El hecho de haber sido ubicado en una zona de alta peligrosidad y portar una pistola con supresor de sonido son aspectos que, de acuerdo con el experto, podrían indicar experiencia previa.

Sin embargo, será la investigación judicial la que determine si el adolescente estuvo involucrado en otros hechos violentos y cuál era exactamente su papel dentro de una eventual estructura criminal.

¿Cuál es la pena para un menor de edad?

Otro aspecto fundamental es su edad. En Colombia, los adolescentes que cometen delitos no reciben el mismo tratamiento penal que los adultos. El abogado Diego Pérez, experto en derecho penal y constitucional, explica que la sanción máxima para un menor de edad puede llegar a ocho años y que estas medidas tienen como propósito la resocialización y reintegración del adolescente a la sociedad.

Además, si un menor cumple los 18 años mientras avanza un proceso judicial, la edad que tenía al momento de cometer el hecho es la que determina el sistema bajo el cual debe ser juzgado. Es decir, alcanzar la mayoría de edad durante el proceso no cambia automáticamente el procedimiento.

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Alias ‘Papucho’ permanece tras las rejas, pero su caso abre una discusión mucho más profunda: ¿Qué está llevando a adolescentes a convertirse en instrumentos de las organizaciones criminales?

Porque detrás de cada menor reclutado no solo existe un delito. También puede existir una estructura que lo entrenó, lo armó, le pagó y lo puso a disparar.

Y mientras la justicia determina la responsabilidad de este joven, queda una pregunta pendiente: ¿Cuántos adolescentes más están siendo preparados para ocupar su lugar?

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