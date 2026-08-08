En las últimas horas se conoció el video del momento exacto del atentado sicarial contra un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Bogotá, hecho que ocurrió en la tarde de este viernes 7 de agosto y que ha causado conmoción por la forma en la que se ejecutó el ataque.

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La víctima es Wilson Daniel Puentes Ramírez, inspector y comandante de auxiliares de la cárcel La Picota, quien fue atacado hacia la 1:50 p. m. en el barrio Castilla, en el occidente de la capital, cuando llegaba a su residencia, según Blu Radio.

En las imágenes, compartidas por Semana, se observa con claridad la secuencia del ataque. El video muestra el momento en el que el presunto agresor desciende de una motocicleta y se acerca al funcionario del Inpec. En ese instante, el sujeto le entrega lo que sería un papel, en medio de una breve interacción.

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Acto seguido, el atacante saca un celular y comienza a grabar la escena. En el registro audiovisual se aprecia cómo el hombre enfoca directamente a Puentes Ramírez, en un comportamiento que ha llamado la atención por la frialdad con la que actúa antes de disparar.

Acá, las imágenes en cuestión:

En cámaras de seguridad quedó registrado el atentado que habría sufrido el inspector del Inpec, Wilson Puentes. Sindicatos denunciaron este nuevo hecho de violencia contra los funcionarios de esa entidad. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8QJXvqHhHz — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Segundos después, el agresor guarda el celular y desenfunda un arma. En ese momento, el funcionario, visiblemente asustado, intenta reaccionar y levanta las manos, como tratando de evitar el ataque. Sin embargo, el sicario le apunta directamente y le dispara en el abdomen.

Tras efectuar el disparo, el sujeto guarda el arma en su pantalón y se dirige nuevamente hacia la motocicleta en la que había llegado. De inmediato, emprende la huida del lugar, mientras que el funcionario herido corre en dirección contraria en busca de ayuda.

De acuerdo con la información entregada por Blu Radio, luego del atentado Puentes Ramírez fue trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde ingresó al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado mientras recibe atención médica especializada.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer la identidad del atacante y los móviles del hecho. Hasta ahora no se han entregado detalles oficiales sobre las razones del atentado, aunque no se descarta que pueda estar relacionado con su labor dentro del sistema penitenciario.

Este video se convierte en una pieza clave para las autoridades, ya que permite reconstruir con mayor precisión la forma en la que ocurrió el atentado y podría ayudar a identificar al responsable.

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