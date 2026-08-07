Un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue víctima de un atentado sicarial en la tarde de este viernes 7 de agosto en el occidente de Bogotá, según informó Blu Radio.

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De acuerdo con ese medio, el hecho ocurrió en el barrio Castilla, cuando Wilson Daniel Puentes Ramírez, inspector y comandante de auxiliares de la cárcel La Picota, llegaba a su residencia hacia la 1:50 de la tarde.

Las primeras informaciones indican que el funcionario sostuvo una conversación de aproximadamente cuatro minutos con un hombre que está siendo buscado por las autoridades. Posteriormente, dicho sujeto le disparó en el abdomen y huyó del lugar, en un ataque que es investigado como un posible caso de sicariato, explicó la cadena radial.

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Luego del atentado, Puentes Ramírez fue auxiliado y trasladado de urgencia a la Clínica de Occidente, donde fue ingresado al área de reanimación. Su estado de salud permanece reservado mientras recibe atención médica especializada, agregó Blu Radio.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles sobre los móviles del ataque ni sobre la identidad del agresor. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se conozcan avances en la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el hecho está relacionado con su labor dentro del sistema penitenciario.

El caso ha provocado preocupación debido a que la víctima es un funcionario activo del Inpec, entidad encargada de la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad en el país. Este tipo de ataques contra servidores públicos vinculados al sistema carcelario ha sido motivo de alerta en distintas regiones de Colombia.

Las autoridades adelantan operativos en la zona para dar con el paradero del responsable, mientras se recopilan pruebas y testimonios que permitan reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

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