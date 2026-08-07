Por: Portal Bogotá

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Desde este miércoles 12 de agosto, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) abre una nueva convocatoria dirigida a quienes desean ser parte de los Gestores del Orden en Bogotá. De acuerdo con información oficial divulgada por la misma entidad, se trata de más de 1.000 empleos de planta que ofrecen todas las prestaciones de ley, una oportunidad significativa para quienes quieren contribuir activamente al bienestar de la capital.

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El llamado está orientado hacia la conformación de un equipo de trabajo cuya misión consiste en fortalecer la seguridad y la convivencia en Bogotá, según explica la SDSCJ en su portal web (www.scj.gov.co) y a través de sus redes sociales. Allí se publicarán todos los detalles de la convocatoria, así como los requisitos, fechas de inscripción y demás indicaciones relevantes para quienes aspiren a postularse.

Las personas interesadas deben alistar y presentar una serie de documentos fundamentales durante el proceso de inscripción. Entre los papeles solicitados figuran la fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificaciones académicas que acrediten su formación, certificados de cursos realizados (por ejemplo, primeros auxilios o resolución de conflictos), y certificaciones laborales que incluyan las funciones desempeñadas previamente. De acuerdo con la SDSCJ, cualquier curso adicional realizado puede marcar la diferencia y sumar puntos en la evaluación.

Actualmente, más de 600 gestores del orden ya se encuentran trabajando por toda Bogotá. Según resalta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, su labor ha sido determinante en la recuperación del espacio público, la búsqueda de soluciones a desafíos de seguridad y la promoción de la convivencia ciudadana. Su trabajo cercano con los vecinos ha sido clave para transformar y embellecer los barrios, generando entornos más seguros para todos sus habitantes.

Para obtener información detallada sobre la convocatoria y consultar preguntas frecuentes, la SDSCJ invita a la ciudadanía a revisar las publicaciones en la red social Instagram, donde comparte videos y contenidos explicativos sobre el proceso de inscripción y las funciones de los Gestores del Orden.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse para ser Gestor del Orden en Bogotá?

La inscripción para ser Gestor del Orden en Bogotá se realiza a través del portal oficial (www.scj.gov.co) y siguiendo las instrucciones publicadas por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Allí estarán disponibles las fechas de inscripción, los formularios necesarios y el listado completo de requisitos, según informó la entidad.

¿Cuáles son los documentos necesarios para postularse a Gestor del Orden?

Para postularse como Gestor del Orden, se debe presentar la fotocopia de la cédula, certificaciones académicas, certificados de cualquier curso realizado (como primeros auxilios o resolución de conflictos) y certificaciones laborales detallando las funciones realizadas, de acuerdo con las indicaciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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