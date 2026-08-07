Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) presentó el pronóstico del clima para Bogotá correspondiente al jueves 6 de agosto. De acuerdo con el informe divulgado por esta entidad, se espera que la madrugada en la ciudad esté caracterizada por un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse algunas lluvias dispersas. La temperatura mínima estimada para este periodo es de 9 grados Celsius.

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En horas de la mañana, el IDIGER anticipa que el cielo seguirá parcialmente nublado, acompañado de una probabilidad de lluvias aisladas en diferentes puntos de Bogotá. Estas condiciones climáticas obligan a que los habitantes planeen sus actividades tomando precauciones para evitar contratiempos ocasionados por cambios repentinos en el tiempo.

Para consultar en tiempo real el comportamiento del clima en la capital, la ciudadanía puede apoyarse en herramientas digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB), el cual permite conocer las alertas meteorológicas y recomendaciones sobre prevención ante fenómenos naturales. El SAB, según la publicación oficial, es una plataforma accesible que visualiza la información relevante sobre lluvias y permite a los usuarios anticipar mejor sus movimientos diarios. Adicionalmente, hay recursos pedagógicos en redes sociales, como la publicación de IDIGER en Instagram, donde se orienta sobre el aprovechamiento de estos servicios para la vida cotidiana.

Una de las opciones más útiles para monitorear las lluvias en Bogotá es el portal Mapas Bogotá, donde se puede consultar de manera sencilla el pronóstico de lluvias desde dispositivos móviles o computadores. El portal ofrece la opción de seleccionar el tipo de mapa relacionado con lluvias, y basta con ingresar la dirección exacta para conocer el estado del clima en la ubicación elegida. Este sistema facilita la planeación de traslados y actividades, permitiendo que los bogotanos consulten en tiempo real si hay lluvias o no en un punto específico de la ciudad.

La importancia de estas herramientas radica en ofrecer información oportuna, especialmente en días festivos y de actividades especiales, contribuyendo tanto en la prevención del riesgo como en la programación de eventos públicos y celebraciones, como las que se vivieron recientemente en el aniversario 488 de la ciudad, según el reporte en Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa.

¿Dónde se puede consultar el pronóstico del clima en Bogotá en tiempo real?

Para consultar el pronóstico del clima en tiempo real en Bogotá, los ciudadanos pueden acceder al Sistema Alerta Bogotá (SAB). Este es un portal oficial que brinda información actualizada y herramientas interactivas sobre el estado del clima, alertas y recomendaciones de prevención, según IDIGER.

¿Cómo usar el mapa de lluvias en Mapas Bogotá para saber si va a llover?

Para utilizar el mapa de lluvias en Mapas Bogotá, primero se accede a la página oficial y luego se selecciona el ícono de mapa, buscando la opción "Otros mapas" y eligiendo "Lluvias". Después, se digita la dirección en el buscador y se selecciona la ubicación para visualizar la información climática sobre esa zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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