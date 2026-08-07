Por: CENET

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La producción de concreto premezclado en Colombia experimentó un repunte significativo en junio, alcanzando 636 mil metros cúbicos, según cifras provisionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este volumen implica un incremento del 8,6 % con respecto al mismo mes del año anterior, una mejora que se explicó en gran parte por el aumento de la demanda en el destino de edificaciones y en obras civiles. De acuerdo con el DANE, el destino edificaciones mostró un crecimiento del 37,5 %, aportando 6,1 puntos porcentuales al dato nacional, mientras que las obras civiles mantuvieron un avance del 13 %, sumando 3,3 puntos porcentuales. Dentro de este último segmento, el grupo de carreteras, calles, vías férreas y túneles destacó con un alza del 11,5 %.

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No obstante, la producción dirigida a la construcción de vivienda presentó un comportamiento negativo, con una baja del 1,3 %. El retroceso fue especialmente evidente en la vivienda de interés social (VIS), cuya reducción fue de 8,9 %. Este segmento contrarrestó el crecimiento de la vivienda No VIS, que logró expandirse en un 4,8 % durante el mismo periodo.

El análisis del acumulado anual, correspondiente a los meses de enero a junio, revela que la producción sumó 3,6 millones de metros cúbicos, un 1,9 % más que en igual periodo del año previo. Sin embargo, la dinámica no fue uniforme: aunque edificaciones (31,5 %) y obras civiles (11,4 %) impulsaron la cifra, el segmento de vivienda experimentó una contracción del 9,5 %, explicada principalmente por la vivienda de interés social, que descendió en 18 %.

Al revisar los últimos doce meses, el comportamiento del sector muestra un leve crecimiento de 0,5 %, con una producción total de 7,6 millones de metros cúbicos. El crecimiento en edificaciones (14,5 %) y obras civiles (7,4 %) compensó la caída en vivienda, que disminuyó 6,4 %, especialmente por la baja del 17,4 % en la VIS.

Entre los departamentos, Antioquia se posicionó como el principal motor del crecimiento anual, registrando un notable aumento del 32,4 %, lo que se tradujo en un aporte de 3,3 puntos porcentuales al resultado nacional, según el DANE. Atlántico y Bolívar también reflejaron incrementos, mientras que Bogotá tuvo una caída del 8 %, restando 2,2 puntos porcentuales al dato total del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo influyeron las edificaciones y obras civiles en el crecimiento del concreto premezclado?

Edificaciones y obras civiles fueron los principales motores en el incremento de la producción de concreto premezclado, con crecimientos relevantes tanto en el mes como en el acumulado anual y en el periodo de doce meses. El crecimiento en edificaciones alcanzó el 37,5 % en junio y 31,5 % en el año, mientras que obras civiles avanzó 13 % en junio y 11,4 % en el año, según información del DANE.

¿Por qué cayó la producción de concreto para vivienda de interés social?

La producción destinada a vivienda de interés social (VIS) presentó reducciones notables, tanto en junio como en los acumulados anuales y de doce meses. Según cifras del DANE, estos descensos se explican por una menor demanda en este segmento, con caídas del 8,9 % en junio, 18 % en el acumulado anual y 17,4 % en el acumulado de doce meses.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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