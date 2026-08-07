Por: VALORA ANALITIK

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Con el arranque del nuevo gobierno De la Espriella, varias son las dudas sobre lo que pueda llegar a pasar con algunos de los cambios que afectan directamente a los trabajadores, como lo son los de las modificaciones a las jornadas de trabajo, pagos extra, entre otros.

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Lo primero que habría que tener en cuenta es que el equipo del presidente electo aclaró que las normas aprobadas en la reforma laboral del gobierno Petro se mantienen.

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Esto quiere decir que el gobierno De la Espriella mantendrá los mejores pagos por horas extra y jornadas dominicales, entendiendo que supone, como lo han mencionado los empresarios, importantes cargas salariales.

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Pagos a trabajadores en el gobierno De la Espriella

Adicionalmente, el mandato que arranca este 7 de agosto en cabeza del presidente De la Espriella precisa que no se ha tomado la decisión de reglamentar el pago ni la cotización por horas en sustitución de los esquemas ordinarios y de horas extra.

De momento, el gobierno De la Espriella deberá tener en cuenta que cualquier intención de modificación profunda a los recargos nocturnos, los pagos de horas extra o las modalidades de contratación requerirá la radicación y aprobación de un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la República.

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Lo que sí ha mencionado el presidente electo es que va a reducir la carga impositiva de las empresas con miras a estimular la contratación de más personas.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.