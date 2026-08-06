Los trabajadores afiliados a cajas de compensación familiar como Compensar, Cafam, Colsubsidio, Comfama y otras podrán acceder al subsidio monetario si devengan hasta cuatro salarios mínimos mensuales y cumplen los requisitos establecidos por la ley.

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Este beneficio consiste en un apoyo económico que se entrega cada mes por cada persona a cargo registrada, con el objetivo de aliviar los gastos del hogar.

Para recibirlo, el trabajador debe ganar menos de cuatro salarios mínimos, que los ingresos conjuntos con su cónyuge no superen seis salarios mínimos, laborar al menos 96 horas al mes y tener beneficiarios que generen el derecho al subsidio, como hijos menores de edad, padres mayores de 60 años dependientes, hermanos huérfanos o familiares con discapacidad.

En 2026, Compensar, Cafam y Colsubsidio entregan una cuota base de $73.100 mensuales por beneficiario, mientras que las personas con discapacidad reciben el doble. Los trabajadores del sector agropecuario también tienen montos superiores.

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Las cajas recordaron que este subsidio se financia con el aporte del 4 % de la nómina que realizan las empresas y que muchos afiliados pierden el beneficio por desconocimiento o por no reclamarlo oportunamente.

Los trabajadores pueden consultar a qué caja están afiliados a través del sistema RUAF (SISPRO) con su número de cédula y realizar el proceso de afiliación de sus beneficiarios para acceder a la ayuda económica.

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