Por: EL PILON SA

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El proceso de transición del Sisbén al nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI) ya comenzó en Colombia y tiene un impacto directo en ciudades como Valledupar. Aunque para muchos hogares estos términos suenan técnicos o distantes, las decisiones que se tomen en estos meses definirán la asignación de subsidios y beneficios sociales a las familias. De acuerdo con Óscar Morales, coordinador de la oficina del Sisbén en Valledupar, y Carlos Alberto Mendoza, ingeniero de sistemas de la Alcaldía, el RUI inició funciones el 1 de agosto y tendrá una fase de transición hasta el 31 de octubre. Esta primera etapa busca reunir y organizar la información, asegurando que no se produzca una pérdida automática de subsidios durante el cambio.

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La nueva plataforma estaba contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo y basa su funcionamiento en la integración de datos del Registro Social de Hogares con bases administrativas del Estado. Mendoza remarcó que el objetivo principal es enfocar mejor el destino de los recursos públicos, para que realmente lleguen a quienes más los requieren. Un cambio significativo es el cruce ampliado de información: no solo se continuará aplicando la encuesta Sisbén, sino que también se tendrán en cuenta datos administrativos y registros sobre la capacidad de ingreso de cada hogar. Esto puede llevar a que una familia cambie de clasificación si el sistema detecta elementos financieros antes no considerados.

Morales aclaró que el Sisbén no desaparece con la llegada del RUI; siguen vigentes los beneficios y subsidios existentes, al menos hasta finalizar la transición el 31 de octubre. Después de esa fecha, los administradores de cada programa social analizarán los resultados del nuevo sistema para ajustar los criterios de ingreso o retiro. Además, Mendoza aseguró que el sistema ahora es más inclusivo, identificando personas que ni siquiera solicitaron la encuesta Sisbén, pero que figuran en el RUI gracias a otros registros.

Frente a rumores sobre el uso de billeteras digitales como Nequi o Daviplata, Morales desmintió que estos servicios sean determinantes en la clasificación, aclarando que solo influyen si reflejan ingresos no reportados dentro del cruce de información. Por otro lado, Mendoza destacó que los cruces de información del RUI son automáticos y pueden reflejar cambios veloces ante variaciones en la situación laboral o económica de los hogares.

En Valledupar aún no se tienen cifras precisas sobre posibles reclasificaciones, ya que el sistema está en proceso de asentamiento y los datos se conocerán en las siguientes semanas. Morales recomendó a la ciudadanía acercarse a la oficina del Sisbén o utilizar los canales PQRS del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para resolver inquietudes, y reafirmó el compromiso de seguir atendiendo tanto en la zona urbana como en los corregimientos rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Registro Universal de Ingresos (RUI) y cómo cambia el acceso a subsidios en Colombia?

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es una nueva herramienta de focalización social que, a diferencia del Sisbén, integra además de la tradicional encuesta, información administrativa y financiera proveniente de distintas fuentes del Estado. Esta integración permite definir, de manera más precisa, quiénes pueden ser beneficiarios de subsidios y programas sociales en Colombia, mejorando la precisión y actualización del proceso de selección.

¿El uso de billeteras digitales como Nequi o Daviplata afecta mi categoría en el Sisbén o el RUI?

Según explicó la oficina del Sisbén en Valledupar, utilizar billeteras digitales no impacta por sí solo la clasificación de una familia en el Sisbén ni en el RUI. Sin embargo, si a través de esos medios se detectan movimientos financieros o ingresos no reportados, estos pueden ser considerados dentro del cruce de información, pero nunca como único factor de clasificación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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