Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Andrés Pastrana ha puesto sobre la mesa una solicitud dirigida al Senado de la República, pidiendo que se estudie la posibilidad de impedir que el presidente Gustavo Petro salga de Colombia hasta que, según sus palabras, se pronuncie frente a los señalamientos respecto a su gobierno. Esta petición fue publicada por Pastrana a través de su cuenta en X, red social desde la cual argumentó que el Senado “no puede permitir la salida” del mandatario colombiano antes de que rinda cuentas sobre los cuestionamientos existentes alrededor de la forma en que fue elegido y algunas denuncias de supuesta corrupción que, según el exmandatario, salpicarían tanto al Gobierno actual como al círculo familiar de Petro. Así lo informó el propio Pastrana en su comunicado, citando como respaldo el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia.

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La intervención del expresidente ha reavivado el debate en el escenario político sobre lo que podría suceder con Gustavo Petro una vez finalice su período constitucional. El pedido, basado en el marco de la Constitución Política, abrió una nueva discusión sobre la posibilidad de restringir o no la movilidad del jefe de Estado en el futuro. A pesar de la fuerza mediática de la declaración, hasta ahora no existe una postura oficial por parte del Senado sobre esta solicitud específica, ni tampoco una determinación de orden jurídico que limite la salida del país al presidente de la República.

La solicitud de Pastrana se conoce en medio de un contexto de discusiones y especulaciones públicas acerca de una supuesta intención de Petro de abandonar Colombia después de entregar el cargo. Sin embargo, tal escenario sigue sin confirmarse por parte de fuentes oficiales y carece de una decisión formal que lo respalde. Mientras tanto, según lo resalta el contenido citado, el actual mandatario continúa desempeñando sus funciones en pleno ejercicio de la presidencia, conservando su derecho a la presunción de inocencia frente a cualquier señalamiento, en tanto no exista una decisión judicial en su contra.

Este episodio subraya una vez más la intensidad del debate político nacional en Colombia y la importancia de analizar cada postura con base en la legalidad y el respeto al debido proceso.

¿Por qué Andrés Pastrana pidió que el Senado analice la salida de Gustavo Petro?

El expresidente Andrés Pastrana solicitó al Senado que estudie la posibilidad de impedir que Gustavo Petro salga de Colombia una vez termine su mandato, exigiendo que primero rinda explicaciones sobre los cuestionamientos en torno a la elección presidencial y a presuntos hechos de corrupción ligados a su gobierno y entorno familiar. Pastrana fundamenta su petición en el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia, según declaraciones en su cuenta de X.

¿Qué dice el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia citado por Pastrana?

Según la información proporcionada, el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia fue citado como argumento por el expresidente Pastrana para sustentar su solicitud al Senado. Sin embargo, el texto no desarrolla el contenido específico de este artículo, ni su interpretación jurídica. Por tanto, se menciona únicamente como referencia a la base constitucional de la petición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.