Por: El Espectador

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Un informe consolidado por el Empalme Anticorrupción del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella puso en evidencia presuntos actos de corrupción que superan los COP 370.000 millones en distintos escenarios dentro del sector público. Según lo expuesto en un comunicado del equipo de empalme, las irregularidades señaladas han sido trasladadas a las máximas entidades de control del país como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General, quienes ahora tienen la responsabilidad de investigar cada uno de los casos reportados.

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Uno de los episodios más relevantes dentro de los hallazgos corresponde a un contrato celebrado para la adquisición de 16 sistemas antidrones, operado entre el Ministerio de Defensa y la empresa Codaltec. De acuerdo con el equipo de empalme, el análisis técnico permitió advertir la existencia de posibles sobrecostos que alcanzarían hasta un 85 % por encima del valor estimado, lo que se traduce en un presunto detrimento patrimonial superior a COP 20.700 millones. Además, la entrega de los equipos habría ocurrido sin que estuvieran completamente instalados, sin los sistemas de geolocalización operativa listos y presentando fallas críticas en el mecanismo de inhibición, conforme a los reportes del Ejército.

El equipo de transición también indagó sobre una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección, cuyo valor ascendía a COP 24.800 millones. Según se revela en el comunicado, este contrato se adjudicó pese a que existía una orden judicial que suspendía el proceso de selección, lo que implicaría un posible incumplimiento de decisiones judiciales.

En cuanto a la filial Cenit de Ecopetrol, se mencionan novedades en torno a un contrato jurídico que ronda los COP 23.000 millones, aunque no se precisan más detalles en el informe.

A tan solo algunos días de la posesión presidencial, el gobierno entrante recalcó su compromiso de continuar entregando a los organismos competentes todos los hallazgos derivados de las auditorías técnicas y jurídicas, enfatizando su interés en la protección de los dineros públicos y en garantizar que cada señalamiento de corrupción sea investigado debidamente.

En el informe también se resalta la radicación de cuatro denuncias recientes ante la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades contractuales y administrativas identificadas en entidades estatales. Uno de los procesos cuestionados involucra a Colombia Compra Eficiente, por un contrato de COP 300.000 millones para seleccionar proveedores de ciberseguridad. Adicionalmente, dos denuncias refieren convenios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como uno celebrado por más de COP 6.435 millones con la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís orientado a combatir la desnutrición infantil en el departamento de Chocó. La cuarta denuncia compete a Electrohuila y señala una presunta reforma estatutaria que habría buscado beneficiar la permanencia de la actual gerente, según el equipo de empalme.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales casos de presunta corrupción denunciados por el equipo de empalme anticorrupción?

Los casos destacados incluyen sobrecostos en la compra de sistemas antidrones por parte del Ministerio de Defensa con Codaltec, una contratación directa de la Unidad Nacional de Protección pese a una orden judicial de suspensión, un contrato jurídico de Cenit (filial de Ecopetrol), irregularidades asociadas a Colombia Compra Eficiente para contratación de ciberseguridad, convenios del ICBF en Chocó para atención a la desnutrición infantil y una reforma estatutaria en Electrohuila que habría beneficiado a su gerente.

¿Qué significa detrimento patrimonial en el contexto de contrataciones públicas en Colombia?

Detrimento patrimonial se refiere a la pérdida o daño económico que sufre el Estado como consecuencia de actos irregulares, ineficientes o corruptos en la administración de recursos públicos, como sobrecostos, pagos indebidos o malas decisiones contractuales, tal como lo expuso el informe respecto a la adquisición de sistemas antidrones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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