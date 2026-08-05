Tras varios días de silencio en medio de la intensa controversia desatada por las denuncias sobre múltiples contrataciones de allegados y familiares en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), Gabriela Muñoz reapareció públicamente a través de un video difundido en sus redes sociales. La joven de 19 años aseguró que su ausencia no respondió a una retirada de la vida pública ni al temor ante el escrutinio, sino a una medida urgente de protección personal tras recibir graves amenazas de muerte en su contra y de sus seres queridos.

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La controversia que rodea a Muñoz escaló semanas atrás luego de que la exdirectora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, asegurara que la joven habría tenido presunta influencia en decisiones internas de la Aerocivil. A estas revelaciones se sumaron los cuestionamientos públicos sobre la vinculación laboral de varios de sus familiares en la entidad, un asunto que generó un profundo debate en la esfera política nacional y que posteriormente motivó pronunciamientos de otros actores involucrados, como el exdirector de la entidad, José Henry Pinto, quien entregó su propia versión sobre los hechos.

En su grabación, Muñoz relató que la situación trascendió el debate político y escaló peligrosamente hacia la violencia digital y personal. “Lo que comenzó como ataques, señalamientos y desinformación terminó convirtiéndose en amenazas de muerte contra mí y contra mi familia”, expresó la joven, detallando que las intimidaciones han llegado al punto de mencionar explícitamente el lugar de residencia de su núcleo familiar, los sitios de trabajo de sus padres e, incluso, a sus mascotas. Ante este panorama, confirmó que ya interpuso las denuncias formales ante las instituciones correspondientes: “Estos hechos claramente ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y seguiré acudiendo a las instituciones para proteger mi vida, la de mi familia y para que quienes resulten responsables respondan conforme a la ley”, indicó.

La joven insistió en que su participación en los asuntos públicos se fundamenta en su convicción democrática y lamentó que el debate nacional se desvíe hacia la agresión sistemática. “Nunca pensé que ejercer mi derecho a opinar pudiera tener este costo. Tengo 19 años, soy una joven que decidió participar en la vida pública porque cree profundamente en la democracia […] pero ninguna diferencia política, ninguna opinión y ninguna crítica deberían convertir a persona alguna o a su familia en un objetivo de violencia”, manifestó, recalcando que las discrepancias deben dirimirse mediante argumentos y nunca a través del odio.

Al final de su pronunciamiento, Muñoz aclaró de manera contundente la razón detrás de su pausa digital y despejó dudas sobre su continuidad en el escenario nacional: “Mi silencio de estos días no fue una renuncia, fue una pausa necesaria para proteger a quienes más amo y para enfrentar esta situación con la seriedad que merece”. Asimismo, envió un mensaje de resistencia frente a las intimidaciones recibidas, asegurando que mantendrá su voz activa: “Voy a seguir adelante. Porque ninguna amenaza debería obligar a un ciudadano a callar, porque ninguna mujer debería sentir miedo por participar en la vida pública y porque el país que soñamos solo será posible si aprendemos a defender el derecho a pensar diferente sin convertir al otro en un enemigo”, concluyó.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.