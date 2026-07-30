La polémica por los presuntos casos de tráfico de influencias al interior de la Aeronáutica Civil continúa escalando tras las recientes revelaciones y pronunciamientos oficiales. Las declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, sobre el supuesto papel que habría desempeñado la exfuncionaria Gabriela Muñoz en decisiones de la entidad, abrieron un intenso debate sobre su paso por la institución durante 2025 antes de vincularse al Congreso.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de este escenario, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, reveló que solicitó formalmente los contratos de prestación de servicios de la Aerocivil en formato Excel y de manera completa para realizar un análisis frente a las alertas recibidas. No obstante, la funcionaria denunció que la entidad le entregó “un PDF incompleto y donde usted no puede comparar”.

La jefe de la cartera calificó esta situación como “una falta de respeto como ministra” y advirtió que tomará todas las acciones necesarias debido a que “a mí no se me puede ocultar información”.

Por su parte, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado asegurando que su gestión se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad. La entidad afirmó que reconoce el trabajo de los organismos de control y que cualquier requerimiento será atendido con celeridad y total apertura.

Lee También

Asimismo, la institución informó que puso en marcha una revisión exhaustiva de los procesos cuestionados para verificar su cumplimiento normativo y garantizar la entrega de la documentación requerida por las autoridades. En el mismo pronunciamiento, la Aerocivil destacó el aval obtenido para el CONPES aeroportuario —aclarando que no implica disponibilidad inmediata de caja ni adjudicación directa, pues las etapas de contratación iniciarán desde el 7 de agosto—, así como ahorros superiores a 24.042 millones de pesos en la Bolsa Mercantil y la entrega de obras en el aeropuerto de Santiago de Tolú.

Gabriela Muñoz, estudiante de Derecho y creadora de contenido que trabajó como Auxiliar Grado 0 en la Aerocivil mediante la Resolución 01224 de mayo de 2025, respondió enérgicamente tras ser señalada por Angie Rodríguez de haber manejado la entidad “a su antojo”. A través de su cuenta de X, Muñoz anunció acciones judiciales para defender su buen nombre, honra y trayectoria.

La exfuncionaria rechazó categóricamente las afirmaciones falsas y lo que calificó como violencia basada en género, señalando que se inventan historias sobre su familia y se confunden valores contractuales. Finalmente, invitó a quienes tengan pruebas de algún hecho ilícito a presentarlas ante la Fiscalía General de la Nación.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.