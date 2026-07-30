Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación tras la reciente decisión del Consejo de Estado, que suspendió el traslado anticipado de recursos destinados a la preparación frente al fenómeno de El Niño, previsto para desarrollarse en Colombia entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. El mandatario fue enfático al afirmar que esta determinación pone en riesgo la capacidad del Estado para adelantar obras preventivas, necesarias para abastecer de agua potable a la población y garantizar la seguridad alimentaria, acciones que, según su visión, deben adelantarse antes de que llegue la temporada climática adversa. De acuerdo con las declaraciones del presidente, recogidas por 90 Minutos, “un magistrado acaba de desfinanciar la emergencia nacional por completo”, subrayando la relevancia de estos recursos para mitigar los posibles efectos negativos del fenómeno.

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Petro también destacó las dificultades que conllevaría un cambio de gobierno próximo, pues según indicó, la falta de un puente adecuado de empalme entre administraciones podría demorar la ejecución o continuidad de los planes diseñados para enfrentar el incremento de temperaturas. Según el jefe de Estado, la interrupción del flujo de recursos afecta la preparación y, por ende, incrementa la vulnerabilidad de la población ante la emergencia climática, especialmente en los meses de diciembre a marzo. De acuerdo con el pronunciamiento presidencial, recogido por el mismo medio, “lo que se pone en peligro es la vida humana en el periodo diciembre-marzo y lo que sospecho es que se ha hecho por negocios”. Además, Petro manifestó que tanto algunos magistrados como sectores del país no dimensionan todavía la gravedad de los efectos de la crisis climática.

En su crítica, el presidente aseguró que el fallo del Consejo de Estado desconoce los conceptos científicos presentados y que el criterio utilizado —presumir que los patrones climáticos son previsibles— es, a su juicio, erróneo. Petro insistió en que la ley debe interpretar la imprevisibilidad del clima basándose en la evidencia científica y no en planteamientos subjetivos. Por último, el mandatario dejó constancia pública de los esfuerzos de su gobierno para preparar al país ante el fenómeno de El Niño y advirtió sobre las consecuencias que la suspensión de los recursos podría tener, señalando que esta decisión frenó inversiones clave en obras y medidas de prevención que buscaban minimizar el impacto del fenómeno en sectores estratégicos como el suministro de agua y la producción agrícola.

¿Por qué el presidente Gustavo Petro critica el fallo del Consejo de Estado sobre los recursos para el fenómeno de El Niño?

El presidente Gustavo Petro critica el fallo del Consejo de Estado porque considera que interrumpe el financiamiento necesario para ejecutar obras preventivas vitales frente al fenómeno de El Niño. Según Petro, la medida pone en peligro la vida de los colombianos al detener acciones clave para abastecimiento de agua y seguridad alimentaria, desconociendo los conceptos científicos entregados a la justicia.

¿Qué consecuencias podría traer la suspensión anticipada de recursos para enfrentar el fenómeno de El Niño en Colombia?

La suspensión anticipada de recursos podría retrasar obras y medidas de prevención claves para reducir el impacto del fenómeno de El Niño en Colombia, como la protección del suministro de agua, el apoyo a la producción agrícola y otros sectores. Según el presidente, esto aumentaría la vulnerabilidad ante una eventual emergencia climática durante la temporada prevista.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Voy a aceptar”: Petro explicó qué hará con el salario mínimo por decisión del Consejo de Estado

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro dijo en alocución cuáles van a ser los siguientes pasos para definir el nuevo salario mínimo en Colombia y hasta lanzó una propuesta de que sea más de 2 millones de pesos.