Por: El Espectador

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El caso del Chevrolet Spark azul que intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá generó un fuerte rechazo entre la ciudadanía y autoridades, convirtiéndose en tendencia nacional y desembocando en la reciente inmovilización del vehículo en el municipio de Cajicá. De acuerdo con la información recogida en redes sociales y confirmada por el concejal de Bogotá Juan David Quintero, el automóvil fue interceptado gracias a un operativo conjunto entre la Policía y las autoridades de tránsito, luego de varias semanas de denuncias y seguimiento. Este incidente no solo expuso una conducta imprudente, sino también el uso de plataformas digitales para alardear de acciones peligrosas, ya que el responsable publicó mensajes retadores dirigidos a las autoridades locales.

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El procedimiento fue confirmado por Quintero, quien indicó que el individuo señalado debe responder por más de 8 millones de pesos en multas relacionadas exclusivamente con ese Spark, además de aproximadamente 36 millones por comparendos de otros vehículos registrados a su nombre. El cabildante dejó en evidencia dudas sobre la legalidad de la adquisición de los vehículos. La noticia causó celebraciones en distintos sectores, que ven en este acto una respuesta contundente frente a comportamientos que ponen en peligro la seguridad vial.

De acuerdo con el reporte, la inmovilización se realizó luego de un proceso de vigilancia exhaustiva, pues las autoridades hicieron seguimiento a la identidad y movimientos del automotor después de que las imágenes de la imprudencia circularan ampliamente por internet. Durante la diligencia, la persona al volante aseguró no ser quien condujo el Spark sobre el puente peatonal, versión que las autoridades actualmente verifican. El informe final con las causas del procedimiento y la liquidación exacta de los comparendos pendientes será entregado en las próximas horas por la inspección de tránsito de Cajicá.

El episodio que detonó la investigación ocurrió el pasado 20 de julio de 2026, cuando se viralizó un video que retrataba al Spark cruzando la estructura peatonal ubicada en la Avenida Carrera 68 con Avenida Calle 26, en el occidente de Bogotá. Dentro de los aspectos que más indignaron, figuraron la premeditación—pues las placas estaban cubiertas para evitar detección por cámaras y había múltiples ángulos de grabación—y la aparente omisión de la Policía que patrullaba la zona sin advertir la infracción. Funcionarios como el alcalde Carlos Fernando Galán y el presidente del Concejo, Humberto Amín, se pronunciaron condenando los hechos, solicitando colaboración ciudadana y exigiendo castigos ejemplares. A raíz de las denuncias, la Secretaría de Movilidad y la Policía iniciaron una búsqueda especializada, la cual finalizó con la inmovilización del vehículo implicado en Cajicá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue inmovilizado el Chevrolet Spark azul en Cajicá?

El Chevrolet Spark azul fue inmovilizado tras un operativo de la Policía y autoridades de tránsito debido a sus repetidas infracciones, entre ellas la arriesgada maniobra de intentar cruzar un puente peatonal en Bogotá, tal como lo reportaron medios y autoridades locales. Además, el vehículo acumulaba multas superiores a 8 millones de pesos, lo cual motivó su detención e incautación en Cajicá.

¿Cuál fue la reacción de las autoridades y ciudadanos al video viral del Spark azul en el puente peatonal?

El video donde el Chevrolet Spark azul cruzaba un puente peatonal en Bogotá desató indignación entre ciudadanos, concejales y funcionarios como el alcalde Carlos Fernando Galán. La premeditación, ocultamiento de placas y la producción del contenido para redes sociales incrementaron el rechazo, motivo por el cual las autoridades anunciaron medidas rápidas y sanciones ejemplares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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