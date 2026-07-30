Por: Portal Bogotá

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La obra de teatro El grito que el mundo calla se presentará de forma gratuita en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, el domingo 9 de agosto de 2026 a las 3:00 p. m. Esta propuesta escénica se integra a la programación de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” y cuenta con el respaldo del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), entidad reconocida por fomentar actividades artísticas para diferentes públicos en la capital.

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De acuerdo con la información proporcionada, esta obra del colectivo La Petisa Babilonia explora las consecuencias de la migración forzada como resultado de los conflictos armados. La trama se desarrolla en una estación de tren, y entrelaza tres historias simultáneas, lo que profundiza en el drama de quienes se ven obligados a dejar su hogar por causa de la violencia. La narrativa invita a la reflexión y aborda las huellas emocionales y existenciales que sufren quienes deben abandonar todo lo conocido.

La puesta en escena se caracteriza por emplear un lenguaje teatral que va más allá del texto, ya que la combinación de movimiento, atmósferas y efectos sonoros crea una experiencia sensorial que enriquece el mensaje. El colectivo La Petisa Babilonia, con más de dos décadas de trayectoria en varios países de América Latina, destaca por abordar temas sociales profundos desde una óptica humana y resistente, lo que permite que el público empatice con las realidades que expone.

La obra será de entrada libre, facilitando el acceso a la cultura para habitantes de Ciudad Bolívar y otras zonas de Bogotá interesadas en reflexionar colectivamente sobre el conflicto armado y las realidades de la migración forzada. La dirección del evento es calle 66A sur #18U-12. Así, iniciativas como esta reafirman el compromiso de las instituciones culturales por ofrecer espacios de memoria, encuentro y reconocimiento a través del arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘El grito que el mundo calla’ presentada en Ciudad Bolívar?

La obra El grito que el mundo calla aborda la migración forzada como consecuencia de los conflictos armados. A través de tres historias que se cruzan en una estación de tren, muestra las marcas que deja la violencia en quienes deben abandonar sus hogares, resaltando la necesidad de memoria y reflexión en torno a estas experiencias.

¿Dónde y cuándo se presentará ‘El grito que el mundo calla’ en Bogotá?

La presentación de la obra está programada para el domingo 9 de agosto de 2026, a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12 de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada será libre para todo el público interesado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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