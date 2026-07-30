Por: Portal Bogotá

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Durante el presente año, la estrategia ‘Más CapacidadES’, impulsada por el Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), ha tomado fuerza en diez colegios oficiales que la organización acompaña en Bogotá. El foco ha estado puesto en el bienestar de los y las estudiantes, mediante procesos detallados de caracterización que, según informó el IDEP, abarcan tanto la dimensión escrita como la dimensión ‘viva’ del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este trabajo busca que los lineamientos educativos trasciendan el documento y se reflejen en la cotidianidad de las dinámicas escolares.

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De acuerdo con Angélica Barón, directora del IDEP, para la estrategia ‘Más CapacidadES’ el entorno escolar cotidiano, con sus gritos, risas y movimientos, no representa desorden sino una fuente invaluable para la comprensión pedagógica. Docentes líderes han promovido jornadas de observación, reflexión y producción de saber, implementando rutas metodológicas que exploran en profundidad momentos clave de la vida escolar. Eventos como ferias científicas, izadas de bandera, elecciones de gobierno escolar, reuniones de padres y dinámicas en el aula se han convertido en escenarios prioritarios de análisis e innovación educativa.

Un elemento central ha sido el uso de la Gramática del Saber Escolar, propuesta que permite a los maestros analizar cómo se enseña, cómo se aprende y cómo se construye la convivencia diariamente. Gracias a este enfoque, las instituciones educativas no solo evalúan su quehacer desde afuera, sino que desarrollan conocimiento científico propio y adaptado a sus realidades específicas, estimulando un entorno de innovación desde el interior de cada colegio.

El siguiente paso, previsto para el segundo semestre de 2026, será activar una ruta de fortalecimiento en capacidades de innovación. Según reveló el IDEP, esta etapa estará marcada por el impulso a la agencia colectiva y el uso estratégico de la tecnología, que pasará de ser un concepto teórico a una herramienta de apoyo a la investigación y la resolución de retos cotidianos en el aula. Los docentes utilizarán plataformas tecnológicas para mapear dinámicas escolares, diseñar soluciones personalizadas y generar transformaciones duraderas en la cultura institucional.

La repercusión ya se evidencia fuera de las aulas: los colegios participantes han compartido sus hallazgos y metodologías en encuentros locales con rectores, lo que según el IDEP está expandiendo el impacto de la estrategia a otras comunidades educativas en Bogotá. A través de ‘Más CapacidadES’, la pedagogía se reafirma como un motor fundamental de desarrollo social e innovación en la educación pública de la ciudad.

¿Cómo beneficia la estrategia ‘Más CapacidadES’ a los colegios oficiales de Bogotá?

La estrategia ha fortalecido el bienestar estudiantil y la innovación pedagógica, permitiendo que los colegios analicen y mejoren sus procesos a partir de la observación y la investigación interna. Al compartir prácticas y hallazgos, las instituciones potencian su capacidad de transformación y ofrecen nuevos modelos a otras comunidades educativas.

¿Qué significa la ‘Gramática del Saber Escolar’ dentro de la estrategia del IDEP?

La ‘Gramática del Saber Escolar’ es un enfoque explicado por el IDEP que orienta a los docentes a examinar los modos de enseñar, aprender y convivir en el día a día escolar. Este análisis ayuda a construir conocimiento colectivo y adaptado a la realidad de cada institución, facilitando el desarrollo de innovaciones pedagógicas pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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