Por: Portal Bogotá

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En la quinta jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el grupo de deportistas identificados como Equipo Bogotá tuvo un papel sobresaliente en la representación nacional. Según los datos oficiales, esta delegación entregó a Colombia 16 medallas en un solo día: ocho de oro, dos de plata y seis de bronce. Gracias a este resultado, Colombia se posiciona en el segundo lugar del medallero general con 83 preseas, por detrás de México, que con 126 medallas (49 oros, 45 platas y 32 bronces) es la nación líder en la tabla.

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De acuerdo con el balance divulgado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), los deportistas de Bogotá han entregado hasta el momento un total de 26 medallas. Entre estas, sobresalen 14 oros, constituyéndose en el mayor aporte de preseas doradas para la delegación colombiana. Además, destacan la constancia y el respaldo institucional que ofrece el IDRD a los atletas capitalinos, considerado un factor fundamental para estos logros.

En disciplinas destacadas como esquí náutico, la bogotana Daniela Verswyvel García ha brillado, acumulando cuatro medallas: tres de oro y una de plata, reafirmando su calidad como doble subcampeona mundial sub-21. La gimnasia de trampolín también sumó preseas áureas: Santiago Parra Berrío y Diego Alexander Giraldo Garzón ganaron sincronizado masculino, mientras que Giraldo, en pareja con Nicoll Castellanos del Valle, obtuvo la de sincronizado mixto. Otros deportes como golf, patinaje de velocidad, tenis y natación también aportaron al medallero capitalino, siendo María José Bohórquez Fonseca en golf y Sirena Carolina Rowe Cervantes en natación algunas de las figuras sobresalientes.

Los avances de Bogotá no se limitan a los oros. Deportistas capitalinos consiguieron dos platas y seis bronces en esquí náutico, tenis, patinaje, natación, taekwondo y otras especialidades, superando a competidores de países como República Dominicana, Guatemala, México y Venezuela. Además, los equipos bogotanos han demostrado su nivel con posiciones relevantes en otras pruebas y el constante aporte de talentos a la selección nacional.

Estos resultados refuerzan el protagonismo de Bogotá en el deporte nacional y su papel como cuna de campeones, respaldada por el acompañamiento continuo del IDRD y el trabajo articulado con otras entidades.

¿Quiénes son los principales medallistas de Bogotá en los Juegos Centroamericanos 2026?

Entre los atletas más exitosos del Equipo Bogotá destacan Daniela Verswyvel García en esquí náutico, quien ha logrado tres oros y una plata; Gabriela Isabel Rueda en patinaje de velocidad; Santiago Parra Berrío y Diego Alexander Giraldo Garzón en gimnasia de trampolín; María José Bohórquez Fonseca en golf; y Sirena Carolina Rowe Cervantes en natación. Todos ellos figuran entre los mayores ganadores y aportan al medallero de Colombia en la competencia.

¿Cómo ha respaldado el IDRD a los deportistas bogotanos en las justas?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte, conocido por sus siglas IDRD, ha brindado acompañamiento constante y apoyo institucional a los atletas de Bogotá. Según los informes divulgados, este respaldo influye directamente en el desarrollo deportivo y en los logros de los deportistas, permitiendo que se consoliden como referentes nacionales e internacionales en sus disciplinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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