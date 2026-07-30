Por: Gol Caracol

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El club estadounidense Inter Miami sorprendió este jueves con la presentación de su tercera equipación para la temporada actual. Inspirada en el Nu Stadium, el nuevo hogar del equipo, la indumentaria marca un hito en la historia de la institución, que vive un momento destacado bajo el liderazgo de Lionel Messi. Según el comunicado divulgado por el club y su socio Adidas, la colección “Cénit” representa el punto más alto en la visión del Inter Miami Club de Fútbol (CF) y está vinculada a la inauguración de su estadio propio. La nota oficial describe el diseño como “impactante” y contextualiza su significado como símbolo de la convergencia entre jugadores, aficionados y la ciudad.

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El uniforme regresa al blanco como color principal, un tono ausente en los diseños del club desde 2022, acompañado de detalles en colores rosa, menta y negro. Estos matices aparecen de forma distintiva: el escudo conserva sus colores originales, mientras que el emblema del patrocinador Royal Caribbean aparece de color rosa sobre el esternón. Las mangas muestran las tres tradicionales rayas de Adidas en los mencionados tonos, y el comunicado resalta que el patrón integral de la camiseta está inspirado en las líneas arquitectónicas de la cubierta del Nu Stadium, reforzando la identidad visual y emocional con el recinto recién inaugurado el 4 de abril.

Dicha inauguración, celebrada por los hermanos José y Jorge Mas junto a David Beckham, cofundadores del club, significó el final de seis años jugando en un estadio provisional en Fort Lauderdale y marcó el inicio de una nueva etapa para la afición y el equipo. El próximo estreno de la equipación está programado para el sábado, en el partido de la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS) frente al Columbus Crew.

En paralelo a este lanzamiento, Inter Miami confirmó el regreso de Lionel Messi a los entrenamientos. Después de casi diez días de vacaciones en Argentina tras la final del Mundial —en la que su selección cayó ante España— y perdiéndose dos partidos de su club, Messi se reincorporó a las prácticas en las instalaciones de Fort Lauderdale. La imagen del delantero, compartida por el club, lo muestra con mate en mano, aunque no se precisó si su compañero Rodrigo De Paul también retornó junto a él.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo es el nuevo uniforme blanco del Inter Miami inspirado en el Nu Stadium?

El nuevo uniforme del Inter Miami apuesta por el blanco como color base, sumando detalles en rosa, menta y negro. Estos elementos decorativos reflejan el diseño de la cubierta del Nu Stadium, con un patrón que resalta la arquitectura del recinto. El escudo mantiene sus colores tradicionales, las mangas exhiben las tres rayas de Adidas en los colores mencionados y el emblema de Royal Caribbean destaca pintado de rosa sobre el esternón.

¿Por qué es relevante el regreso de Lionel Messi a los entrenamientos del Inter Miami?

La reincorporación de Lionel Messi es significativa para el Inter Miami porque marca el retorno de su máxima figura tras casi diez días de ausencia, en los cuales se perdió dos encuentros del equipo. Messi había viajado a Argentina después de disputar la final del Mundial, y su presencia es clave de cara a los próximos compromisos, especialmente por el impacto que tiene en el rendimiento del club y en el entusiasmo de la afición.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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