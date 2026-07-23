La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el retiro de Nicolás Otamendi de la selección nacional, poniendo fin a una carrera de más de 17 años defendiendo la camiseta albiceleste. El experimentado defensor tomó la decisión después de la final del Mundial de 2026, en la que Argentina cayó frente a España y terminó como subcampeona.

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Con 38 años, Otamendi cierra una de las etapas más exitosas de su carrera y deja atrás un legado de liderazgo, experiencia y títulos que lo convirtieron en uno de los referentes de la generación más ganadora del fútbol argentino.

Más de 17 años defendiendo la camiseta de Argentina

El defensor disputó 136 partidos internacionales con la Albiceleste, consolidándose como uno de los futbolistas con más presencias en la historia de la selección.

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Durante ese recorrido fue protagonista de algunos de los mayores éxitos recientes de Argentina, entre ellos la conquista del Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2021, además de disputar la final del Mundial de 2026.

Su liderazgo dentro del vestuario le valió el apodo de ‘El General’, convirtiéndose en una de las voces de mayor peso durante el ciclo encabezado por Lionel Scaloni.

🚨🇦🇷 Nicolas Otamendi has announced his retirement from international football. A true warrior who gave everything for Argentina. His leadership, passion, and unforgettable moments will never be forgotten. Thank you, General. 🫡💙 pic.twitter.com/uQ4hCC4Ei1 — Argentina Football Association – AFA (@argfootballafa) July 23, 2026

River Plate es su próximo desafío

Aunque su etapa con la selección llegó a su fin, Nicolás Otamendi continuará su carrera a nivel de clubes.

Tras finalizar su paso por el Benfica, el defensor regresa a River Plate, donde afrontará un nuevo reto en el fútbol argentino y pondrá su experiencia al servicio del equipo de Núñez.

Con su despedida, Argentina pierde a uno de los futbolistas más representativos de la última década, protagonista de una era histórica que devolvió a la Albiceleste a la cima del fútbol mundial y que ahora comienza a dar paso a una nueva generación.

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