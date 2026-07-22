Los dirigidos por Alfredo Arias tuvieron un arranque ideal y apenas a los 2 minutos se fueron en ventaja con un gol de Luis Fernando Muriel, quien cobró un tiro libre que terminó sorprendiendo al arquero Sebastián Guerra. Más adelante, al 27′, Daniel Rivera amplió la diferencia.
Sin embargo, Barranquilla FC reaccionó en el segundo tiempo. El descuento llegó por medio de Mohamed Bolívar, quien convirtió un penalti sobre los 66 minutos, luego de una mano en el área. Cuando el triunfo de Junior parecía asegurado, Alberto Orozco aprovechó un error defensivo y marcó el 2-2 al minuto 85, resultado con el que la serie quedó completamente abierta.
Con la igualdad, el clasificado a la siguiente ronda de la Copa Colombia se definirá en el partido de vuelta, programado para el 29 de julio a las 5:30 p. m., nuevamente en el estadio Romelio Martínez.
El empate deja abierta la serie de la primera fase del torneo, por lo que la clasificación se definirá en el partido de vuelta, donde Junior intentará hacer valer su condición de local para avanzar a la siguiente ronda de la competencia.
¿Cuándo volverán a jugar Junior y Barranquilla FC por la Copa Colombia?
La serie entre Junior y Barranquilla FC se definirá el próximo miércoles 29 de julio, cuando ambos equipos vuelvan a enfrentarse desde las 5:30 p. m. en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Colombia.
El compromiso será decisivo para conocer al equipo que avanzará a la siguiente ronda del torneo. Junior buscará aprovechar su experiencia para sellar la clasificación, mientras que Barranquilla FC intentará dar la sorpresa y eliminar a uno de los favoritos del certamen.