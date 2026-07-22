El Junior de Barranquilla no logró sacar ventaja en su debut por la Copa Colombia 2026 y terminó igualando 2-2 frente a Barranquilla FC, en un compromiso disputado en el estadio Romelio Martínez.

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Los dirigidos por Alfredo Arias tuvieron un arranque ideal y apenas a los 2 minutos se fueron en ventaja con un gol de Luis Fernando Muriel, quien cobró un tiro libre que terminó sorprendiendo al arquero Sebastián Guerra. Más adelante, al 27′, Daniel Rivera amplió la diferencia.

Sin embargo, Barranquilla FC reaccionó en el segundo tiempo. El descuento llegó por medio de Mohamed Bolívar, quien convirtió un penalti sobre los 66 minutos, luego de una mano en el área. Cuando el triunfo de Junior parecía asegurado, Alberto Orozco aprovechó un error defensivo y marcó el 2-2 al minuto 85, resultado con el que la serie quedó completamente abierta.

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Con la igualdad, el clasificado a la siguiente ronda de la Copa Colombia se definirá en el partido de vuelta, programado para el 29 de julio a las 5:30 p. m., nuevamente en el estadio Romelio Martínez.

El empate deja abierta la serie de la primera fase del torneo, por lo que la clasificación se definirá en el partido de vuelta, donde Junior intentará hacer valer su condición de local para avanzar a la siguiente ronda de la competencia.