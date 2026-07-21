Aunque la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 todavía está fresca entre los aficionados, la Selección Colombia ya comenzó a planificar su siguiente etapa y tendría definido uno de los primeros compromisos de preparación para el nuevo ciclo.

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De acuerdo con la información conocida por el Vbar, de Caracol Radio, la ‘Tricolor’ disputaría un partido amistoso frente a México en la ciudad de Baltimore (Estados Unidos), como parte de una serie de cuatro encuentros internacionales programados entre los meses de septiembre y octubre.

El compromiso marcaría el regreso de Colombia a la competencia luego de su participación en la Copa del Mundo, en la que quedó eliminada en los octavos de final, resultado que llevó al equipo a centrar su atención en la planificación del proceso que viene de cara a las próximas competiciones internacionales.

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México sería el primer rival del nuevo ciclo

El amistoso frente al seleccionado mexicano serviría para que ambas selecciones comiencen una nueva etapa después del Mundial.

En el caso de México, el equipo llegará con novedades en su dirección técnica, ya que Rafa Márquez asumió recientemente el cargo y tendrá la oportunidad de iniciar su proyecto frente a una selección sudamericana de peso como Colombia.

El encuentro en Baltimore sería el primero de una serie de amistosos que ambas federaciones tienen previstos para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

🇨🇴🇲🇽¡COLOMBIA VS MEXICO EN BALTIMORE! Seria el primer juego amistoso de los 4 que jugararian entre septiembre y octubre. 📻💻#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/d43xv3lOXB — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 21, 2026

Perú también aparece en el panorama de Colombia

Además del compromiso frente a México, la Federación Colombiana de Fútbol también avanzaría en la organización de otro amistoso frente a la Selección de Perú, encuentro que serviría para ampliar la preparación del equipo nacional en esta nueva etapa.

Aunque todavía faltan detalles por oficializar, todo apunta a que la ‘Tricolor’ aprovechará las próximas fechas Fifa para comenzar a consolidar el grupo que afrontará los siguientes retos internacionales, dejando atrás la eliminación sufrida en el Mundial y enfocándose en la renovación del proyecto deportivo.

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