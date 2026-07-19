Tras conquistar la Copa del Mundo en Estados Unidos, la Selección de España regresará este lunes a Madrid para celebrar el título junto a miles de aficionados. La programación contempla actos protocolarios, un recorrido por la capital y una gran fiesta en la plaza de Cibeles, donde los campeones presentarán el trofeo.

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La delegación española aterrizará sobre las 12:50 p. m. (6:50 a. m., hora de Colombia) en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Newark, a bordo de un vuelo de Iberia que traerá de regreso la Copa del Mundo conseguida en la final.

Después de su llegada, los jugadores participarán en los tradicionales actos oficiales antes de iniciar la celebración institucional. A las 4:30 p. m. (10:30 a. m. en Colombia), la selección será recibida por la Casa Real y, posteriormente, se trasladará al Palacio de la Moncloa, donde sostendrá un encuentro con las autoridades del Gobierno español.

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Una vez concluyan los compromisos oficiales, comenzará la tradicional rúa por las principales calles de Madrid. El equipo recorrerá varios de los lugares más emblemáticos de la ciudad a bordo de un autobús descubierto para compartir el título con los aficionados que saldrán a acompañar el recorrido.

Mientras tanto, desde las 6:00 p. m. (12:00 del mediodía en Colombia) arrancará la programación artística en la plaza de Cibeles, donde se instalará un escenario con presentaciones musicales, espectáculos de animación y la participación de reconocidos DJ y artistas, quienes amenizarán la espera de los campeones.

Llegada de España a Cibeles

Se espera que la selección llegue a Cibeles hacia las 9:00 p. m. (3:00 p. m. en Colombia), momento en el que los jugadores y el cuerpo técnico aparecerán con el trofeo para ofrecerlo a los miles de aficionados reunidos en la plaza.

Con este acto culminará una jornada histórica para el fútbol español, que celebrará la obtención de su segundo título mundial y el regreso de la selección a la cima del fútbol internacional.

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