Tras dejar en el camino a 46 selecciones, solo Argentina y España han logrado alcanzar la cita máxima. Este domingo, en Nueva Jersey, el mundo del fútbol se detendrá para presenciar una final inédita: por segunda vez en la historia será un duelo en español, y por primera vez se enfrentarán los campeones vigentes de América y Europa. El encuentro, que podrá seguirse desde las 2:00 p. m. por DSports, Caracol, RCN, Disney+ y Win Sports, promete ser el escenario donde Lionel Messi y su sucesor natural, Lamine Yamal, se vean finalmente cara a cara.

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Ninguno de los dos llegó a esta instancia de manera sencilla. Ambos combinados tuvieron inicios discretos, pero supieron corregir errores y recuperar piezas clave en el camino hacia el octavo partido, el único que consagra a un campeón mundial. Mientras la Albiceleste busca su cuarta corona, la segunda consecutiva tras la gesta de Catar 2022, España aspira a alzar su segundo trofeo mundialista, después del conquistado en 2010.

A menudo se describe este choque como la “posesión española contra la garra argentina”, pero en el fondo, ambos equipos comparten similitudes tácticas en su búsqueda por la excelencia. España mantiene una identidad innegociable basada en el control del balón y la sucesión de pases, una marca de fábrica potenciada por el trío conformado por Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo, a quienes el técnico Luis de la Fuente considera el “mejor centro del campo del mundo”. Un claro ejemplo de su fluidez fue el segundo tanto ante Francia, fruto de una triangulación de más de veinte pases.

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En la otra vereda, Argentina ha apostado por un juego más directo y, sobre todo, por una capacidad de resistencia ante la adversidad que roza lo épico. Superaron momentos de abismo frente a Egipto y contra Inglaterra, donde remontaron con una furia final que define su identidad. “Juegan como si tuvieran siete u ocho años. No se preguntan ‘¿Y si fallo?’ o ‘¿Y si nos eliminan?’. No piensan en eso, solo en jugar al fútbol”, celebró Lionel Scaloni.

La figura de Lionel Messi sigue siendo el eje gravitacional de Argentina. A sus 39 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro acumula 8 goles y 4 asistencias, siendo el alma emocional de un equipo que “huele sangre y va por ella”, en palabras de Scaloni. Este protagonismo contrasta con el rol de la estrella española, Lamine Yamal, quien ha tenido una participación más discreta en cuanto a números, con apenas un gol, aunque su influencia en el juego colectivo es innegable.

“De España me preocupa todo”, confesó Scaloni, mientras que De la Fuente auguró un espectáculo donde “la brillantez y el buen juego dominen las circunstancias”. Ambos técnicos coinciden en que, más allá de los estilos, lo que definirá al campeón será la capacidad de mantener el talento y la concentración intactos en los detalles finales.