Luis de la Fuente comenzó a palpitar la final del Mundial 2026 con un mensaje dirigido al arbitraje. En la antesala del duelo entre España y Argentina, el seleccionador español aseguró que el juez esloveno Slavko Vinčić deberá aplicar el reglamento con rigor y evitar que el compromiso se desarrolle con excesiva permisividad.

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Las declaraciones surgieron durante una entrevista con el diario Sport, en la que el entrenador analizó lo que espera del partido que definirá al campeón del mundo este domingo en el New York/New Jersey Stadium.

Qué dijo Luis de la Fuente sobre el árbitro de la final del Mundial

El técnico español afirmó que espera una actuación firme por parte del árbitro designado para la final y señaló que el reglamento debe hacerse respetar desde el inicio del encuentro.

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“El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística”, expresó.

No obstante, también dejó claro que mantiene plena confianza en la labor arbitral.

“Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear”, añadió.

Vinčić ya dirigió a la selección argentina en el Mundial de Catar 2022, cuando la Albiceleste cayó 2-1 frente a Arabia Saudita en su debut.

Luis de la Fuente pidió que España no cambie su estilo ante Argentina

Más allá del arbitraje, el seleccionador insistió en que la clave para España será mantenerse fiel a la identidad futbolística que la llevó hasta la final.

“Ellos van a jugar su fútbol, pero nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia sobre lo que podría ocurrir si su equipo modifica su planteamiento.

“Si nos alejamos de nuestra idea y de nuestro modelo, sufriremos”, aseguró.

El entrenador también señaló que espera un partido limpio y aclaró que su llamado a no caer en provocaciones no implica una acusación contra el rival.

“Nosotros nos sentimos cómodos siendo fieles a nuestra idea, de no entrar en provocaciones, que no quiere decir que Argentina vaya a hacerlo”, puntualizó.

Luis de la Fuente elogió a Argentina y a Lionel Scaloni

Pese a sus comentarios sobre el arbitraje, De la Fuente destacó el nivel de la selección argentina y evitó alimentar las críticas de algunos sectores de la prensa hacia la Albiceleste.

“Tengo una admiración extraordinaria por una selección que es dos veces campeona de América, del Mundo, ganó una Finalissima y está dirigida por un amigo mío”, manifestó, en referencia a Lionel Scaloni.

También aseguró que espera una final de alto nivel entre dos equipos con estilos similares y afirmó que España buscará imponer sus fortalezas para luchar por el título mundial.

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