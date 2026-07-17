El debate sobre la duración del entretiempo en la final del Mundial 2026 parece haber llegado a su fin. Luego de varios días de especulación —e incluso versiones que hablaban de un descanso de hasta 30 minutos— ya hay una decisión tomada: el intermedio será más largo de lo habitual, pero sin llegar a extremos.

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(Vea también: El detalle de la Fifa en la final del Mundial 2026 que rompería una tradición de 90 años)

De acuerdo con lo publicado por el diario Marca, el descanso de la final tendrá una duración de 17 minutos, es decir, dos minutos más que el estándar establecido por el reglamento.

Según detalló El Español, la decisión ya fue comunicada por la Fifa a las federaciones finalistas, lo que descarta por completo los rumores de un entretiempo cercano a la media hora.

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El mismo medio explica que el ajuste será mínimo y que el objetivo es no alterar significativamente el desarrollo deportivo del partido. En ese sentido, el aumento de tiempo responde más a necesidades logísticas que a una transformación radical del formato.

La razón principal detrás de esta modificación es el espectáculo de medio tiempo, que será el primero en la historia de una final del Mundial con formato similar al Super Bowl.

⚠️🏆 FIFA confirmó que el SHOW DE ENTRETIEMPO de la final del Mundial durará SOLO 17 MINUTOS, y no media hora como se había estipulado. Se usarán 11 minutos para los SHOWS MUSICALES y otros seis para DESMANTELAR EL ESCENARIO. ‼️ [@marca] pic.twitter.com/V6uIysT7lo — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 17, 2026

De acuerdo con El Español, el ‘show’ musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos y contará con artistas de talla mundial como Shakira, Justin Bieber y Madonna.

Este bloque artístico estará dirigido por Chris Martin y forma parte de una producción impulsada por la Fifa junto a Global Citizen, con un componente también benéfico.

¿Qué pasará con los otros minutos?

El resto del tiempo del entretiempo —unos seis minutos adicionales— no será para entretenimiento, sino para tareas clave dentro del estadio. El Español señala que ese espacio se utilizará para:

Montar y desmontar el escenario.

Hacer mantenimiento del campo.

Ejecutar labores logísticas habituales del descanso.

Este punto era especialmente sensible, ya que el estado del césped ha despertado preocupación durante el torneo.

De 15 a 17 minutos: un ajuste sin precedentes recientes

Tradicionalmente, el descanso en el fútbol es de 15 minutos y rara vez se modifica, incluso en partidos de gran magnitud. Sin embargo, la final del Mundial 2026 marcará un precedente al incorporar un pequeño cambio oficial para adaptarse a un espectáculo sin antecedentes.

La decisión también representa un equilibrio entre el negocio y el deporte: se introduce un show de alto impacto global, pero sin afectar de forma drástica la dinámica competitiva.

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