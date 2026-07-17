La final del Mundial no solo promete reunir a millones de personas frente al televisor. También será la excusa perfecta para prender el carbón, invitar a la familia o a los amigos y disfrutar de un buen asado.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Precios de entradas para la final del Mundial están por las nubes; la más barata vale millones)

Y aunque Colombia no estará en el partido definitivo, muchos aficionados aprovecharán la ocasión para vivir la fiesta del fútbol con una parrillada, ya sea al estilo argentino o con el inconfundible sabor colombiano.

Ambos países comparten la tradición de reunirse alrededor del fuego, pero la forma de preparar un asado cambia por completo. Desde la manera de sazonar la carne hasta las guarniciones y las bebidas, cada cultura tiene su propio sello.

Lee También

La carne: el corazón de la parrilla

La mayor diferencia está en la filosofía de preparación. Mientras en Argentina buscan que la carne sea la protagonista, en Colombia el sabor comienza mucho antes de llegar a la parrilla.

En Argentina:

Se utiliza únicamente sal gruesa o sal parrillera.

No es común marinar la carne.

Los cortes más representativos son el asado de tira, vacío, entraña, matambre y ojo de bife.

Las achuras, como mollejas, chinchulines y riñones, hacen parte del ritual.

En Colombia:

Es habitual marinar la carne desde el día anterior.

Se emplean cerveza, ajo, cebolla, comino y diferentes especias.

Sobresalen cortes como la punta de anca, las chatas, el solomillo y el tradicional lomo al trapo.

La parrilla suele combinar res, cerdo y pollo.

El fuego también cambia en el asado

La forma de cocinar refleja el estilo de cada país. En Argentina, el asado es un ritual de paciencia. Los cortes grandes se cocinan lentamente con brasas bien distribuidas y pueden tardar varias horas en estar listos. El tiempo hace parte de la experiencia.

En Colombia, la preparación suele ser más dinámica. Los cortes son más delgados y el carbón permite una cocción directa que busca sellar rápidamente la carne sin perder su jugosidad.

Los acompañamientos hacen la diferencia en el asado

Si algo caracteriza al asado colombiano es la cantidad de opciones para acompañar la carne.

Argentina apuesta por la sencillez:

Pan o choripán.

Ensalada mixta.

Ensalada rusa.

Colombia convierte la parrilla en un banquete:

Arepas con queso.

Papas saladas o criollas.

Yuca cocida o frita.

Mazorca asada.

Plátano maduro con queso y bocadillo.

Las salsas tienen identidad propia

Las carnes también cambian de sabor según la salsa que las acompañe. En Argentina, el protagonista es el chimichurri, preparado con perejil, ajo, orégano, ají molido, aceite y vinagre. También es muy popular la salsa criolla. En Colombia, los infaltables son el ají de hierbas y el guacamole casero, que aportan frescura y un toque picante a las carnes y a las guarniciones.

¿Y para tomar en un asado?

El ambiente alrededor de la parrilla también tiene sus diferencias. En Argentina predominan el vino Malbec y el tradicional Fernet con cola, mientras las conversaciones giran alrededor del parrillero y del fútbol.

En Colombia, la protagonista suele ser la cerveza bien fría o el refajo, acompañados de salsa, vallenato o música tropical que convierte el asado en una verdadera celebración.

Al final, no existe una única forma correcta de vivir la final del Mundial. Algunos preferirán la tradición argentina de respetar el sabor de la carne y cocinar sin afán; otros apostarán por el sazón colombiano, los adobos y una mesa llena de acompañamientos.

Lo cierto es que, sin importar el estilo elegido, el fútbol y el asado vuelven a demostrar que son la combinación perfecta para compartir en familia o con amigos.

* Pulzo.com se escribe con Z